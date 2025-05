Alckmin passa por consulta no Sírio, em Brasília, após enjoo e dores abdominais

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, passou por uma consulta médica no hospital Sírio Libanês, em Brasília, nesta quinta-feira, 29, após ter apresentado um quadro de enjoo e de dores abdominais. As informações foram confirmadas pelo assessoria de imprensa de Alckmin.

Segundo a assessoria, o vice-presidente realizou exames preliminares que sugerem uma inflamação intestinal, os quais serão complementados à tarde, pela equipe médica que o está assistindo.

A agenda de compromissos de Alckmin foi adiada, diante do mal-estar.

Lula também passou mal nesta semana

Os problemas de saúde de Alckmin ocorrem na mesma semana em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também procurou o Sírio, em Brasília, após uma crise de labirintite na última segunda-feira, 26.

Ele cancelou as reuniões previstas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para realizar exames na unidade de saúde. Lula já foi liberado e está na residência oficial do Palácio da Alvorada.

Segundo boletim médico divulgado pelo Sírio-Libanês, o presidente teve um quadro de vertigem com diagnóstico de labirintite.

Lula realizou exames de sangue e imagem na unidade de Brasília do Sírio-Libanês e todos vieram dentro da normalidade.