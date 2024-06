Brasil tem mais celular do que pessoas, diz pesquisa da FGV

O Brasil tem em média 1,2 celular para cada habitante. Pelo menos é isso que aponta a 35ª Pesquisa Anual do FGVcia, que exibiu informações sobre o Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas.

No total, eram 258 milhões de smartphones em uso no Brasil em maio de 2024. Quando adicionados outros dispositivos como tablets e notebooks, o número chega a 384 milhões de produtos — 1,8 por habitante.

A FGV ainda apontou que, quando se acrescentam outros dispositivos digitais, o número sobe para 480 milhões, ou 2,25 por habitante.

Se ficarmos apenas no uso de computadores (incluindo desktops e tablets), temos 222 milhões de unidades, com uma proporção de um por pessoa.

Além disso, também foi mostrado que a venda de computadores no Brasil caiu 3% no ano passado em comparação com 2022, com 12 milhões de unidades comercializadas.

Isso pode indicar uma maior utilização de smartphones em vez dos computadores - por sua praticidade, mobilidade e ferramentas aprimoradas de produtividade. Para se ter uma noção da popularidade do celular, a cada TV vendida no Brasil, são três celulares comercializados.

Uma novidade da pesquisa para este ano tem relação com o uso de ferramentas de inteligência artificial. O ChatGPT apareceu como a mais popular delas, seguido pelo Gemini do Google e do Copilot, da Microsoft.

O relatório também apontou dados sobre a utilização corporativa de serviços de TI, cujo gasto anual por usuário chegou a R$ 56 mil. Os gastos e investimentos com TI seguem crescendo, e representam 9,4% do orçamento das empresas em média.