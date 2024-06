POCO X6 Pro vale a pena? Veja detalhes do celular e ficha técnica

O POCO X6 Pro, lançado pela Xiaomi, oferece um conjunto impressionante de especificações para os entusiastas de tecnologia. Equipado com o processador Dimensity 8300-Ultra e uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1.5K, o dispositivo promete desempenho robusto e qualidade visual superior. A câmera traseira tripla de 64 MP e a bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 67W são alguns dos destaques deste modelo.

Câmera frontal do POCO X6 Pro é boa?

A câmera frontal de 16 MP do POCO X6 Pro garante selfies nítidas e de alta qualidade. Ideal para videochamadas e uso em redes sociais, a câmera frontal oferece gravação de vídeo em 1080p a 30/60fps, garantindo clareza e detalhes mesmo em condições de pouca luz.

Câmera traseira do POCO X6 Pro

A configuração de câmera traseira tripla inclui um sensor principal de 64 MP, uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Esta combinação permite capturar fotos detalhadas, paisagens amplas e closes precisos. A gravação de vídeo em 4K a 30fps destaca-se pela qualidade superior.

POCO X6 Pro: bateria

Com uma bateria de 5000 mAh, o POCO X6 Pro oferece excelente duração, suportando um dia inteiro de uso intenso. O carregamento rápido de 67W permite recarregar o dispositivo rapidamente, proporcionando mais conveniência no dia a dia.

Tela do POCO X6 Pro é boa?

A tela AMOLED de 6,67 polegadas do POCO X6 Pro possui resolução de 2712 x 1220 pixels, taxa de atualização de 120Hz e brilho máximo de 1800 nits. Com suporte a HDR10+ e ampla gama de cores DCI-P3, a tela oferece uma experiência visual imersiva e de alta qualidade para jogos e vídeos.

Performance do POCO X6 Pro

Equipado com o processador Dimensity 8300-Ultra e até 12GB de RAM, o POCO X6 Pro proporciona desempenho ágil e eficiente em multitarefas e aplicativos exigentes. O armazenamento interno de até 512GB garante amplo espaço para aplicativos, fotos e vídeos.

Ficha técnica do POCO X6 Pro