Assinatura de games do Xbox dá um mês grátis de Disney+ no Brasil

Assinantes do serviço de games da Microsoft no Brasil, o Xbox Game Pass Ultimate, terão 30 dias gratuitos para aproveitar o Disney+, streaming de filmes e séries da Disney. A oferta, que já estava disponível em outros países, chega neste começo de 2021 como mais um benefício do pacote de vantagens do Game Pass.

Disney+ já ultrapassou a marca de 86 milhões de assinantes pagos em todo mundo e chegou ao Brasil em novembro de 2020, um ano após sua estreia oficial nos Estados Unidos.

Quem resgatar o benefício terá acesso irrestrito aos conteúdos da plataforma, incluindo filmes e séries da saga Star Wars, obras da Marvel e desenhos da Disney e Pixar.

Apenas novas contas do serviço de streaming poderão usufruir da vantagem. Após o teste de 30 dias, a mensalidade passará a ser cobrada automaticamente.

Em janeiro, a Disney+ promete mais de 40 estreias em seu catálogo. Os destaques são as séries WandaVision e Agora Muppets, além dos filmes Clouds e O Grande Ivan.

Para resgatar a vantagem, o usuário deve estar logado em sua conta no PC, Xbox ou app do Xbox no celular. A oferta estará disponível até 31/1/2021.

O Xbox Game Pass oferece acesso a mais de 100 jogos nos consoles da linha Xbox. Games de grandes estúdios e desenvolvedores independentes estão disponíveis, como Forza, Gears of War, Halo, Minecraft, NBA 2K, FIFA, NHL, The Witcher, Kingdom Hearts III, Ori and the Will of the Wisps e Sea of Thieves.

Em setembro de 2020, a Microsoft divulgou que o serviço atingiu 15 milhões de assinantes, aumento de 50% em relação a abril de 2020, com 5 milhões de novos usuários.