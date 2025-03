Apple divulga bastidores de 'Ruptura' e mostra edição em Macs com 83 TB e cenas com 70 ângulos

Editor usou Macs para lidar com material da 2ª temporada da série do Apple TV+, já disponível na íntegra

A Apple publicou um novo vídeo da série 'Behind the Mac', em que mostra como computadores da marca foram essenciais na edição da segunda temporada de Severance, ou Ruptura, produção original do Apple TV+. O destaque do episódio é o trabalho do editor Geoffrey Richman, responsável por administrar mais de 83 terabytes de imagens e sequências complexas com até 70 ângulos distintos em uma única cena.

No vídeo, Richman afirma que as funções de multitarefa e sincronização entre dispositivos dos Macs permitiram um fluxo de trabalho remoto entre iMac, Mac mini e MacBook Pro. Ele também cita a interface do sistema e a colaboração fluida entre máquinas como diferenciais durante o processo de edição.

A iniciativa faz parte da série Behind the Mac, que a Apple mantém desde 2018 para promover o uso de seus produtos em fluxos criativos profissionais, como cinema, música e design gráfico. O novo episódio inclui spoilers do final da segunda temporada.

Apple mantém estratégia de vincular marca à indústria criativa

A campanha segue a lógica da Apple de se posicionar como uma fornecedora de ferramentas para profissionais criativos. A empresa já destacou outras produções editadas ou desenvolvidas com seus dispositivos, como filmes independentes, álbuns musicais e comerciais publicitários.

No caso de Ruptura, a Apple reforça também o valor da série como um de seus principais ativos dentro da plataforma Apple TV+. A segunda temporada foi lançada na íntegra, e o final vem sendo debatido por fãs e críticos por sua complexidade narrativa — algo que o vídeo também usa para reforçar a capacidade técnica dos Macs.