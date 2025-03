Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, filmes e séries, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Mubi, estreia do filme Acabe com Eles, sobre duas famílias de fazendeiros rivais na Irlanda rural dos dias atuais. Já na Apple TV+, estreia de O Estúdio, com Seth Rogen interpretando Matt Remick, o recém-nomeado chefe do problemático Continental Studios.

Acabe com Eles (Mubi)

Acabe com Eles conta a história de duas famílias de fazendeiros rivais na Irlanda rural dos dias atuais. Michael (Christopher Abbott), o último filho de uma família de agricultores, leva uma vida isolada ao lado de seu pai doente, Ray. Assombrado por um terrível acidente do passado, Michael se afastou do mundo e dedica-se exclusivamente ao seu rebanho. Quando o conflito contínuo com o fazendeiro rival Gary e seu imprevisível filho Jack (Barry Keoghan) reacende antigas tensões e ressentimentos, uma sequência de eventos se desenrola, tornando-se cada vez mais violenta e alterando o destino de ambas as famílias.

O Estúdio (Apple TV+)

Seth Rogen interpreta Matt Remick, o recém-nomeado chefe do problemático Continental Studios. Enquanto os filmes lutam para se manter vivos e relevantes, Matt e sua equipe de executivos em conflito travam uma batalha contra suas próprias inseguranças ao lidarem com artistas narcisistas e líderes corporativos gananciosos na busca ilusória por criar filmes incríveis. O elenco conta ainda com Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders.

O Segredo de Um Milhão de Dólares (Netflix)

Este é um jogo de inteligência, esperteza e mentiras. Doze estranhos chegam a uma mansão à beira de um lago e cada quarto tem uma misteriosa caixa de boas-vindas. Onze delas estão vazias, mas uma tem um milhão de dólares. O sortudo pode ficar com o dinheiro, desde que ninguém descubra sua identidade. Jogos diabólicos revelam pistas sobre quem é o milionário, mas essa pessoa precisa fazer de tudo para manter esse segredo.

Cilada (Netflix)

Na cidade de Bariloche, na Patagônia argentina, a jornalista Ema Garay ganha destaque na mídia digital ao expor criminosos que conseguem escapar da lei. Sua vida toma um rumo inesperado quando ela conhece Leo Mercer, uma respeitada figura da comunidade, que se torna o principal suspeito na investigação sobre o desaparecimento de uma garota de 16 anos. Enquanto tenta descobrir a verdade, Ema se vê forçada a enfrentar os próprios demônios.

De Rock Star a Assassino: O Caso Cantat (Netflix)

No meado de 2003, a França assistiu ao vivo a prisão de Bertrand Cantat, ícone carismático do rock francês e vocalista da banda Noir Désir, após uma briga violenta com sua namorada, a atriz Marie Trintignant, que a deixou entre a vida e a morte. O caso logo dividiu as opiniões no país: enquanto alguns viam a situação como um trágico acidente, outros consideravam imperdoável a brutalidade do cantor. Desde então, o caso continua voltando à tona, com o suicídio misterioso de Kristina Rady, mulher de Bertrand Cantat, e novas revelações sobre a conduta dele.