Amazon aposta nos jogos, reformula estratégia e lança o Prime Gaming

A Amazon está expandindo ainda mais o seu negócio para a área de jogos eletrônicos. Nesta segunda-feira (10), a companhia americana anunciou o Prime Gaming, serviço que vai oferecer jogos gratuitos a cada mês para assinantes do Prime, que já garante ofertas exclusivas do e-commerce da varejista e dá acesso a outras plataformas, como o streaming Prime Video.

O anúncio do Prime Gaming estava marcado para ocorrer às 14h, mas a informação sobre o serviço vazou na internet horas antes. Trata-se, basicamente, de uma reformulação do Twitch Prime, que já garantia benefícios de jogos gratuitos e uma assinatura da plataforma de vídeos para os clientes. A promessa da Amazon é de que esse serviço será expandido com a renovação. Os detalhes sobre isso, porém, ainda não foram revelados.

De acordo com a Amazon, a estratégia de reformulação da marca tem o objetivo de tornar a plataforma mais acessível para os consumidores, fazendo-os entender melhor de que se trata de benefícios exclusivos programa Prime. Em janeiro deste ano, o Amazon Prime superou a marca de 150 milhões de assinantes.

“Membros do Prime já têm acesso ao melhor que existe em TV, filmes, e música, e agora estamos expandindo nossa oferta de entretenimento para incluir o melhor do mundo dos games,” diz Larry Plotnick, diretor geral do Prime Gaming. “Estamos dando aos nossos clientes novos conteúdos que tornam seus jogos favoritos ainda melhores em todas as plataformas. Então, independentemente de que tipo de games você gosta, e onde gosta de jogá-los, eles ficarão ainda melhores com o Prime Gaming.”

Mais de 20 jogos estão disponíveis para download no serviço. Todos para computador. Há clássicos como o SNK 40th Anniversary e Metal Slug 2, além de conteúdo adicional para jogos como FIFA 20, GTA V, entre outros. A companhia não se manifestou quando questionada sobre a possibilidade de ofertar o download de jogos para consoles de marcas como PlayStation e Xbox.

Para baixar os jogos basta acessar o site oficial do serviço, logar com sua conta do Prime e conferir as ofertas. Elas permanecem disponíveis para download durante um período limitado de tempo e que varia de acordo com o conteúdo.

A assinatura mensal do Prime custa 9,90 reais por mês ou 89 reais por ano no Brasil e garante frete mais barato para as compras, acesso às plataformas Prime Video, Amazon Music e Prime Reading, além de armazenamento ilimitado de imagens no Amazon Photos. Novos assinantes têm 30 dias gratuitos.

Do faturamento de 88,9 bilhões de dólares registrado no segundo trimestre deste ano – alta de mais de 40% em relação ao mesmo trimestre de 2019 –, uma fatia de pouco mais de 6 bilhões de dólares veio de assinaturas de serviços da Amazon. Este cifra cresceu 29% ante o segundo trimestre do ano passado. A aposta no Amazon Gaming deve ajudar a aumentar ainda mais esse bolo de dinheiro.