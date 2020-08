Amazon anuncia três cursos gratuitos de inteligência artificial

Não faltam estudos que prevejam a transformação que a inteligência artificial causará nos negócios nos próximos anos. No entanto, há um gargalo: faltam profissionais qualificados na área em quase todos os países. Por isso, o gigante do comércio eletrônico americano Amazon criou cursos sobre aprendizado de máquina, um dos campos da inteligência artificial. Inicialmente, os cursos eram apenas para uso de seus funcionários. Agora, a empresa decidiu oferecê-los de graça para todos.

Os três primeiros cursos oferecidos na Machine Learning University, como é chamada a área de ensino da Amazon, são sobre processamento de linguagem natural (usada, por exemplo, na assistente de voz Alexa para compreender comandos); visão computacional (como a que usamos para reconhecer objetos com o aplicativo Google Lens) e dados tabulares (adotados para usar forma mais inteligente informações que estão contidas em panilhas).

A Amazon informou que incluirá mais nove cursos em vídeo até o fim do ano na sua plataforma de ensino de aprendizagem de máquina e, em 2021, todas as aulas estarão disponíveis e contarão com materiais de apoio.

A consultoria americana Allied Market estima que o faturamento do mercado global de inteligência artificial atingirá 170 bilhões de dólares em 2025, mantendo uma taxa anual de crescimento de 55,6% que vem ocorrendo desde 2018. As empresas na liderança desse setor são as americanas Google, IBM, e Microsoft.