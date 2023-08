Alipay acelera corrida de sistema de pagamento móvel para vendas com livestreaming

“O fim do universo será transmitido ao vivo”, essa frase se tornou uma realidade no ambiente de negócios chinês. Ela significa, em outras palavras, que os negócios serão convertidos em transmissões ao vivo, ou livestreaming. Desta vez, a empresa de pagamentos Alipay está entrando no jogo do livestreaming com mais de 1 bilhão de usuários. Com a enorme base de usuários e o potencial de monetização, a Alipay está intensificando sua evolução de um “sistema de pagamento móvel” para se tornar um “influenciador de vendas”.

Desde o início deste ano, a empresa começou a introduzir uma série de tipos de negócios de live streaming, para vender mercadorias na plataforma. Em 17 de agosto, na conferência de parceiros da Alipay, realizada em Hangzhou, o responsável pela venda de produtos em live streaming da Alipay, Zhu Qinmei, apresentou sobre a entrada da empresa nesse setor, assim como os resultados e planos futuros.

“Descobrimos que os usuários da Alipay têm algumas das características e atributos do produto, naturalmente terão um senso de confiança muito alto em nossas lives, e estão mais dispostos a produzir uma alta demanda de consumo, especialmente compras em ouro, eletrodomésticos grandes e pequenos”, disse Zhu Qinmei. Ele revelou que, atualmente, há 19 comerciantes dos maiores setores atuando nas lives da Alipay e que, nos últimos três meses, foram adicionadas à Alipay 26 novas salas ao vivo, todas com vendas milionárias.

No entanto, a passagem de “transmissão do conteúdo” para a “transmissão ao vivo” para vender mercadorias não tem sido fácil. O produto tem que ter preço competitivo, o apresentador ou apresentadora devem ter boa comunicação e atrair a atenção do público, além de outras questões e fatores que influenciam as perspectivas de desenvolvimento das vendas por live streaming.

Além disso, o sistema de live streaming da Alipay não é maduro quando comparado com outras plataformas, e a empresa ainda está em um período de experimentação. Embora a Alipay tenha mais de 1 bilhão de usuários, como foi desenvolvida para ser uma ferramenta de pagamento, as horas gastas por usuário na plataforma não são as mais altas. No entanto, para os comerciantes, a Alipay tem uma vantagem em relação ao pagamento, o que oferece a possibilidade de uma taxa de conversão mais alta.

Ainda assim, a empresa tem colhido resultados. “Até agora abrimos mais de 20 salas de transmissão ao vivo, para mais de 100 comerciantes mostrarem 350 tipos de mercadorias. Em nosso ciclo de promoção de verão, nossa sala ao vivo oficial atingiu pela primeira vez uma única transmissão arrecadando 3 milhões yuans em transações”, disse Zhu Qinmei.

Desde o anúncio do ano passado, para aumentar a ajuda aos negócios digitais dos comerciantes, a empresa abriu pequenos procedimentos, sejam ao vivo quanto outros produtos e canais para os comerciantes venderem. O vice-presidente do Ant Group, gerente-geral da Divisão de Negócios Digitais da Alipay, He Yongming, disse na Conferência de Parceiros da Alipay que, no ano passado, o número de pequenos aplicativos da Alipay aumentou 119%, e o volume de transações de negócios dos comerciantes aumentou 79%.

Ao mesmo tempo, a Alipay lançou uma plataforma de promoção comercial, a Lamplight, marcando uma nova etapa na comercialização do tráfego de domínio público da Alipay. Quer se trate de pequenos aplicativos da Alipay ou de transmissão ao vivo para vender produtos, ela está enfrentando novos desafios e oportunidades. O fato de poder fazer com que mais comerciantes ganhem mais dinheiro está relacionado a até onde a comercialização do tráfego de domínio público da Alipay pode ir.