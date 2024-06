Agora todos poderão ver o que você comenta em um story do Instagram; saiba como

O Instagram lançou um novo recurso que permite que usuários comentem publicamente nos stories de seus seguidores. Agora, com a funcionalidade chamada 'Hype' o comentário do usuário a um story poderá ser aberto, e qualquer seguidor pode ver qual foi a reação postada. O recurso foi anunciado ainda em 2023, quando ficou em fase de testes pela Meta.

Durante o anúncio da novidade, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse que a Meta percebeu que, durante o ano de 2022, os usuários passaram a enviar mais mensagens privadas nos stories. Com o 'Hype', a ideia da empresa é criar engajamento, encorajando a criação de conteúdos originais.

Os usuários que já possuem o recurso recebem um aviso ao publicar um um novo story, o que indica que os comentários já poderão ser publicados na postagem. O dono do perfil é quem escolhe se quer ativar o recurso. Caso ative e não goste do comentário, ele também pode apagar as mensagens deixadas publicamente. É possível, ainda, bloquear usuários e ajustar as configurações para que apenas seguidores possam deixar uma reação.

Para começar a utilizar o novo recurso basta visualizar um story como de costume. Repare que no canto inferior esquerdo haverá um símbolo de balão de fala. Ao clicar nele, você pode fazer um comentário público na postagem de seu amigo. Para quem vê o story, sua foto será mostrada na parte inferior da tela. Ao tocar, é possível ver seu perfil e o que você comentou no story. Além de ver os comentários públicos, qualquer pessoa também pode interagir com eles.

O cuidado, no entanto, deve ser redobrado para não se confundir ao mandar uma mensagem privada. Ao publicar um 'Hype', a mensagem que aparece é: 'adicione um comentário'. Já ao enviar uma mensagem privada, o texto que aparece é 'enviar mensagem'. O comentário público fica disponível para todos os usuários até o tempo que o story ficar no ar, ou até que o dono do story queira apagá-lo.

Como ativar (ou desativar) o 'Hype' nos stories

Vá para a tela de publicação de um story e clique no botão de configuração (engrenagem) no canto superior direito;

e clique no botão de (engrenagem) no canto superior direito; Escolha a opção 'story' e deslize até a opção "permitir comentários";