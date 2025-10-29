Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A internet pelo sul: o novo mapa de cabos que une África, Brasil e IA

No Atlantic Convergence, em Lisboa, líderes africanos mostraram como a infraestrutura de dados do continente começa a se conectar ao Brasil e à América do Sul, criando um novo eixo Sul–Sul de baixa latência para a era da inteligência artificial

Ângelo Gama, CEO da Angola Cables, defende a criação de um eixo Sul–Sul de conectividade entre África e América do Sul. (Rita Gazzo/Reprodução)

Ângelo Gama, CEO da Angola Cables, defende a criação de um eixo Sul–Sul de conectividade entre África e América do Sul. (Rita Gazzo/Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13h32.

Última atualização em 29 de outubro de 2025 às 13h49.

*LISBOA | As redes de fibra óptica que cruzam oceanos continuam a definir o mapa do poder digital. Mas uma nova geografia começa a ganhar forma. No Atlantic Convergence, evento promovido pela alemã DE-CIX nesta quarta-feira, 29, em Lisboa, executivos africanos mostraram como o continente quer deixar de ser apenas um destino final de cabos e se tornar parte estratégica das rotas que conectam o Sul global — especialmente com a América do Sul e o Brasil.

“Dois anos atrás, construímos nosso próprio internet exchange chamado ASICS”, contou Mohamad Ibrahim, CEO da Networks. “Instalamos para dois terabits por segundo e disseram que era loucura. Agora já não é suficiente".

Rede global de IA já esbarra em esgotamento de cabos submarinos, diz executivo da Nokia

A fala resume um dilema regional: a infraestrutura de conectividade na África cresce rápido, mas ainda aquém da demanda. Ibrahim disse que 45% do tráfego da empresa já é local, e o objetivo é chegar a 70% — o que exige mais data centers e redes de distribuição de conteúdo (CDNs).

“Nosso sistema é redundante até no mar, porque cabos se rompem no mar. E quando isso acontece, países como o Congo ficam isolados — só têm um cabo.” A alternativa, explicou, foi criar rotas paralelas que conectam Kinshasa, Abidjan, Namíbia e Angola, chegando até o Brasil antes de seguir à Europa. “É um caminho longo, mas é o único redundante que temos.”

Essa rota, chamada informalmente de Sul–Sul, coloca a África e a América do Sul em uma posição inédita: como corredores complementares às tradicionais rotas que passam pelo Atlântico Norte. A ligação direta entre os dois continentes não é nova — mas só recentemente ganhou protagonismo na arquitetura da internet global. O primeiro cabo submarino de alta capacidade entre o Brasil e a África, o South Atlantic Cable System (SACS), foi inaugurado em 2018, conectando Fortaleza (CE) a Luanda (Angola).

Com cerca de 6.200 quilômetros de extensão, o SACS foi liderado pela Angola Cables e marcou a primeira rota transatlântica direta entre a América do Sul e o continente africano, reduzindo a latência das comunicações em até 60% em relação às conexões que antes precisavam passar pela Europa ou pelos Estados Unidos.

Para Ângelo Gama, CEO da Angola Cables, essa transformação não é apenas técnica, mas estratégica. “O que vemos agora é o início de um eixo alternativo às rotas do Norte. Nós conectamos a África à América do Sul, a América do Sul à América do Norte e ao Portugal. E isso com links de baixa latência.”

Gama afirmou que, mesmo sem processamento de IA em larga escala no continente, a pressão por rotas mais rápidas e diversificadas já vem de parceiros globais. “Alguns já pedem caminhos diferentes entre África e Europa. O que estamos construindo no eixo Sul–Sul vai garantir que encontremos o verdadeiro valor da IA na África.”

A presença de líderes africanos no Atlantic Convergence mostra que o debate sobre infraestrutura digital e soberania tecnológica já não se limita ao Norte global. O Atlântico Sul começa a se firmar como um território de cooperação e baixa latência, onde África e América do Sul compartilham não apenas cabos submarinos, mas também uma ambição de autonomia digital.

O jornalista viajou a convite da DE-CIX

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialComputação em nuvemPortugalÁfrica

Mais de Tecnologia

CEO da DE-CIX defende aliança atlântica para fazer a IA salvar vidas

Game Boy da Lego vira 'febre', e atualização faz preço disparar

Uber, Stellantis, Nvidia e Foxconn serão parceiras em robotáxis

Empresas chinesas de robotáxi superam rivais dos EUA e lideram expansão global

Mais na Exame

Brasil

Quais são as facções criminosas do Rio de Janeiro?

Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Colégio Bandeirantes usa metodologia da NBA para ensinar basquete – e educar para a vida

Carreira

Networking tóxico: sete erros que estão destruindo sua rede de contatos sem você notar

Mercados

Credor de Ambipar e Braskem, Santander não acredita em crise de crédito