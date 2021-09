99 aumenta ganhos de motoristas em até 25% – entenda como ficam os preços

A 99 anuncia hoje que vai ampliar os ganhos dos motoristas de 10% a 25%, após testes com valores mais altos pagos a condutores em 20 regiões nas últimas semanas. Agora, a nova política de pagamentos vale para todas as 1.600 cidades onde o aplicativo opera atualmente seu serviço de transporte urbano.

De acordo com a 99, a medida tem o objetivo de melhorar os ganhos dos motoristas e, também, diminuir o impacto negativo do aumento dos preços dos combustíveis no Brasil neste ano. A empresa informa ainda que a novidade "leva em consideração a manutenção do equilíbrio da plataforma".

Apesar do aumento nos ganhos, os preços para os passageiros não devem subir, uma vez que a companhia se compromete a subsidiar "a maior parte" desse aumento nos ganhos dos motoristas.

O reajuste nos pagamentos não é uma promoção e vale para as categorias do aplicativo chamadas 99Pop, 99Comfort, 99Poupa, 99Compartilha e 99Entrega.

A 99 também introduziu programas de descontos em postos de combustíveis junto com o aplicativo para celular Shell Box e o programa Mais Ganhos 99, que tem incentivos financeiros para motoristas.

Leia, a seguir, a entrevista da EXAME com Livia Pozzi, diretora de operações e produtos da 99, sobre os novos reajustes para motoristas.

O que levou ao aumento do pagamento para os motoristas?

Nossos motoristas são nossos parceiros. Estamos acompanhando os aumentos dos combustíveis bem de perto, e ouvindo as necessidades deles. Desde o começo do ano, estamos promovendo iniciativas para oferecer mais economia para quem dirige pela nossa plataforma. Por exemplo, aumentamos para 10% o desconto em combustíveis em parceria com a Shell, que representou uma economia de mais de R$ 5 milhões; desenvolvemos também ações de isenção de tarifas em algumas corridas que já resultou em ganhos extras de mais de R$ 10 milhões; além de outros programas de incentivos financeiros e revisão frequente das nossas políticas.

Chegamos a um ponto em que os sucessivos reajustes no valor dos combustíveis causaram um efeito muito negativo nos ganhos dos motoristas parceiros. Por isso, diante desse difícil cenário macroeconômico, decidimos pelo reajuste de 10% a 25% nos ganhos dos condutores. Entendemos também que esse aumento seria necessário em todo o Brasil, para possibilitar melhorias para todos os motoristas parceiros da 99. Só em 2020, a 99 foi responsável por injetar R$ 15 bilhões no PIB brasileiro por causa do valor gerado pelos motoristas e suas famílias. Nosso objetivo é, portanto, seguir impactando positivamente a economia e a sociedade brasileira.

Como o preço das corridas, para os passageiros, será afetado nos próximos meses?

Nosso compromisso na 99 é com toda a sociedade brasileira, motoristas parceiros e passageiros. Não podemos deixar de olhar para as pessoas que precisam do serviço, principalmente, em um momento em que ainda estamos enfrentando uma pandemia. Por isso, vamos subsidiar a maior parte desse aumento nos ganhos dos motoristas parceiros. As corridas mais curtas podem vir a ser reajustadas minimamente para os passageiros nos próximos meses. Nossa missão é continuar sendo uma opção acessível financeiramente às pessoas que precisam se locomover e, por isso, manteremos os valores das corridas mais longas sem reajuste.

Poderia dar um exemplo para cada situação de pagamento: aumento de 10% e 25% nos ganhos?

O motorista parceiro da 99 tem acesso, de forma transparente, aos detalhes de seus ganhos após cada corrida dentro do próprio aplicativo. A 99 é a única a contar com tabelas claras, por cidade, para que os motoristas possam comparar e ter certeza de que receberam seus reajustes. A maior parte dos ajustes nos ganhos dos nossos motoristas parceiros ocorreu na quilometragem e tarifa mínima, que variam por cidade. Por exemplo: um motorista em São Luís do Maranhão recebia cerca de R$ 18 em uma corrida de 13 km antes do reajuste e, agora, recebe cerca de R$ 21, isso sem tarifa dinâmica; já em Belo Horizonte, uma corrida de 10 minutos ou 5 km antes rendia cerca de R$ 9 ao motorista e, hoje, cerca de R$ 10 reais. Convido a todos os nossos motoristas parceiros a conferirem as tabelas e aumentos.

Como foi a recepção do aumento nos pagamentos nos locais que receberam primeiro a novidade?

Inicialmente, aumentamos os ganhos de nossos motoristas parceiros em 20 regiões metropolitanas. A recepção foi bem positiva e é, inclusive, uma das motivações da ampliação para todo o Brasil em apenas duas semanas.

Os pagamentos mais altos para motoristas tendem a aumentar o volume transacionado na Conta99?

Existe, sim, uma tendência proporcional de aumento no volume transacionado. Já a 99Pay é a carteira digital utilizada pelos passageiros.