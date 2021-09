Alta dos combustíveis causa reajuste nas tarifas da Uber e 99

A alta no preço dos combustíveis no país afeta quem também não dirige e utiliza os aplicativos de transporte para se locomover. Na noite de ontem (10), a Uber e a 99 anunciaram reajuste nas tarifas, segundo a Folha de S.Paulo.

Para as corridas feitas através da 99, o aumento será de 10% a 25%. Mais de 20 regiões metropolitanas sofrerão o reajuste, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, segundo a Folha.

Já para a Uber, os valores continuarão os mesmos aos passageiros. Porém, o repasse aos motoristas será de até 35% na categoria UberX, em São Paulo.

Ultimamente, muitos passageiros enfrentam o cancelamento dos pedidos de corridas. Ao contrário do que se imagina, não há uma falta de motoristas. Eles continuam disponíveis aos montes.

Porém, o cenário de deterioração econômica do país e a política de preços da Uber tem obrigado eles a "garimpar" corridas para conseguir obter algum lucro ao fim de um dia de trabalho - que, em média, supera as 12 horas de labuta.

Segundo o IPCA, índice que mede a inflação no Brasil, o preço da gasolina subiu 27,51% apenas no acumulado de janeiro a julho deste ano, chegando a ultrapassar dos 7 reais em algumas cidades.

A escalada dos preços tem sido registrada também no varejo, que em junho viu seu faturamento aumentar 1,5% mesmo com uma queda de 1,47% no volume de vendas em comparação com maio - o que indica uma diminuição do poder de compra do consumidor, que gasta o mesmo, mas leva menos.