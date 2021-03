20 frases de Jeff Bezos que marcaram os 27 anos de liderança na Amazon

"Eu trabalho com os companheiros de equipe mais inteligentes, talentosos e engenhosos. Nos tempos de fartura, vocês foram humildes. Quando tivemos momentos difíceis, vocês foram fortes e solidários, e fizemos um ao outro rir", escreveu o bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, ao deixar o cargo de CEO que ocupou por quase 27 anos longos – desde a fundação da empresa como um site de venda de livros.

A notícia da saída de Bezos como CEO da companhia chegou na tarde desta terça-feira, 3, mesmo dia em que o balanço da empresa – positivo – foi divulgado. No quarto trimestre de 2020, a Amazon dobrou seu lucro em relação ao mesmo período de 2019, com 7,2 bilhões de dólares ante 3,3 bilhões de dólares dois anos atrás. A receita fechou em alta de 44%, a 125,6 bilhões de dólares, além de um faturamento recorde de 386,1 bilhões de dólares.

Para Bezos, os números representam uma constante da companhia: invenção. "A invenção é a raiz do nosso sucesso. Fizemos coisas malucas juntos e depois os tornamos normais. Fomos pioneiros em reviews de consumidores, em compras com 1-Clique, recomendações personalizadas, remessa incrivelmente rápida do plano Prime, compras no modelo Just Walk Out, compromissos climáticos, Kindle, Alexa, marketplace, infraestrutura de computação em nuvem, escolhas de carreira e muito mais. Se você acerta, alguns anos depois de uma invenção surpreendente, a nova coisa se torna o padrão. As pessoas bocejam. E esse bocejo é o maior elogio que um inventor pode receber", disse ele em uma carta publicada na tarde desta terça.

Bezos, que em 1994, ao lado de sua ex-esposa Mackenzie Scott, criou uma empresa de venda de livros online, com um investimento próprio inicial de 10 mil dólares, foi se tornando cada vez mais importante no setor do comércio eletrônico e da tecnologia. À época, sua ideia era "vender de tudo" – o que conseguiu concretizar poucos anos depois. Atualmente, a empresa comercializa de aparelhos eletrônicos a roupas, mas sem se esquecer do produto inicial.

Em seus 27 anos liderando a Amazon, Bezos também acumulou riquezas. Até o ano passado, era considerado o homem mais rico do mundo – tendo ultrapasso Bill Gates, da Microsoft, que liderou a lista da Bloomberg por 24 anos. Em fevereiro de 2020, tinha uma fortuna estimada em 131,2 bilhões de dólares. Agora, em 2021, sua fortuna é de 197 bilhões de dólares – pouco menos do que o primeiro colocado, Elon Musk, com 208 bilhões de dólares.

Bezos não saiu do cargo de CEO para deixar a Amazon totalmente. Agora, parte para a função de presidente do conselho executivo e afirma que irá "concentrar suas energias e atenção em novos produtos e novas iniciativas". O empresário, que iniciou sua carreira em Wall Street, sente que ainda tem muito a acrescentar para a companhia que fundou.

Confira 20 frases de Jeff Bezos:

"Nos negócios, a velocidade importa – e, além disso, um ambiente de rápida tomada de decisões é mais divertido também."

"Você não escolhe as suas paixões — suas paixões escolhem você."

"A vida é curta demais para ser passada ao lado de pessoas que não são talentosas."

"Reclamar não é uma estratégia. Temos que lidar com o mundo tal como ele é, e não tal como gostaríamos que ele fosse."

"Trabalhe duro. Divirta-se. Faça história."

"Tínhamos três grandes ideias na Amazon. Estas foram colocadas em prática nos últimos 18 anos, e são a razão pela qual somos tão bem-sucedidos: coloque o cliente em primeiro lugar. Inove. E seja paciente."

"Eu quero um bom retorno financeiro, mas para mim há outras coisas importantes, como a recompensa de ver a minha criatividade e a minha visão tecnológica darem frutos e mudarem o mundo de maneira positiva."

"Se você não quiser ser criticado, nunca faça nada."

"Você precisa estar disposto a ser incompreendido se você for inovar."

"Continue inventando e não se desespere quando a princípio a ideia parecer maluca. Lembre-se de vagar. Deixe a curiosidade ser sua bússola."

"Não é um teste se você sabe que vai funcionar."

"Se você não é teimoso, vai desistir de fazer experiências muito cedo. E se não for flexível, vai bater de cabeça na parede e não vai encontrar uma solução diferente para seus problemas."

"No velho mundo, você dedicou 30% do seu tempo para a construção de um grande serviço e 70% do seu tempo para gritar sobre isso. No novo mundo, inverta."

"Para salvarmos a Terra, precisamos ir para o espaço."

"Quando [a concorrência] está no chuveiro de manhã, eles pensam em como vão chegar à frente dos principais concorrentes. Aqui, no chuveiro estamos pensando em como vamos inventar algo em nome do cliente."

"Uma empresa não pode ficar viciada em ser brilhante, porque o brilhantismo não dura."

"Uma marca para uma empresa é o mesmo que uma reputação para uma pessoa. Você ganha reputação ao tentar fazer bem coisas difíceis."

"“Se você dobrar a quantidade de experimentos que faz por dia, estará dobrando sua inventividade."

"As pessoas que estão mais frequentemente corretas são aquelas que mais frequentemente mudam de opinião."