Pagbank e Mercado Pago antecipam saque do auxílio emergencial

Com o intuito de facilitar o acesso e o gerenciamento de valores do auxílio emergencial para clientes, o PagSeguro PagBank e o Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, permitem antecipar o saque das parcelas do benefício por meio da transferência do dinheiro no cartão de débito virtual da Caixa para as contas digitais gratuitas.

Os clientes do PagBank e Mercado Pago podem transferir os R$ 600 (ou R$ 1.200, em alguns casos) online, sem custo: é só criar o cartão de débito virtual no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo de cliente da Caixa e cadastrá-lo no app PagBank e Mercado Pago.

No PagBank, basta entrar no botão “Adicionar Dinheiro” e escolhendo a opção de adicionar via cartão de débito virtual da Caixa. A transferência é gratuita e o saldo é liberado na hora.

No Mercado Pago, basta que o beneficiário transfira o saldo do aplicativo Caixa Tem com o cartão de débito virtual da Caixa para a conta ou pague um boleto gerado no app através do saldo. No primeiro caso, o dinheiro é creditado na hora; no caso do boleto, pode levar de 1 a 2 dias para o crédito do dinheiro.

Sem cobrar taxas de manutenção, transferências e mensalidade, a conta digital do PagBank é gratuita. Com ela, é possível fazer e receber TEDs e transferências ilimitadas e gratuitas para qualquer banco, pagar contas, recarregar celular, ter um cartão internacional grátis que pode ser utilizado para compras em lojas e na internet, para pagar aplicativos e serviços como Uber, Spotify e Google Play.

Também é possível ter acesso a saques grátis em toda rede Banco 24horas pelo app. O cliente ainda pode fazer pagamentos com QR Code em maquininhas. O dinheiro na conta rende mais do que a poupança.

Já o app Mercado Pago permite pagar contas, pagar impostos, usar o dinheiro para compras e saques imediatos dos recursos e também recarga de celular. A empresa também oferece saque com o Código QR em todos os caixas eletrônicos Banco24Horas com tarifa de R$ 4,90, sem a necessidade de uso de um cartão físico.

A fintech está isentando as tarifas de 25 transferências na modalidade TED para contas de outras instituições por mês. Para envio de dinheiro entre contas Mercado Pago, não há cobrança. A conta também permite dividir contas entre familiares e amigos. O dinheiro na conta rende acima da poupança.