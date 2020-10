Leilão de carros do Santander tem Nissan com lance inicial de R$ 19 mil

Na próxima quinta-feira, 22, serão leiloados veículos cerca de 50 veículos recuperados de financiamento do banco Santander.

Segundo a leiloeira Sato Leilões, responsável pelo evento, entre os carros mais disputados pelos arrematantes está o Nissan Sentra 20SV CVT 2015/2016, com lance inicial a partir de 19 mil reais. Além disso, há um Jaguar XF V8 P Luxury 2010/2011, com lance inicial a partir de 78 mil reais.

Para quem procura por veículos populares, é possível encontrar um Fiat Palio 1.8 R FLEX 2006/2007 e um Ford Ka SE 1.5 SD C 2018/2019, com lances a partir de 8 mil reais e 21.500 reais, respectivamente.

“Os lotes são variados, com veículos populares, de luxo e utilitários que, quase sempre, são ofertados com valores abaixo do mercado. Para os consumidores que possuem reservas financeiras, este é o momento de realizar um bom negócio”, afirma Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro da Sato Leilões.

No site da empresa leiloeira é possível verificar a lista completa dos itens, assim como os valores para arremate dos bens. No edital também é possível ver fotos dos itens e lance inicial. Para os interessados na compra, que devem ser maiores de idade, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e realizar o lance pelo link.

Cuidados

Quem ficou interessado pelos leilões preciso estar atento a alguns cuidados antes de arrematar o item desejado, que vão além do preço baixo:

Pesquisar informações

Antes de fazer qualquer compra você deve pesquisar informações sobre o produto, no mercado de leilão isso não é diferente. Antes de arrematar faça uma busca sobre débitos e condições do item.

Modos de pagamento

Antes de oferecer seu lance, atente-se aos métodos de pagamento. Uma vez arrematado, não é possível desistir da compra. Certifique-se também que a conta de pagamento esteja em nome do leiloeiro oficial.

Visite

Alguns leilões possuem a possibilidade de fazer a visitação, que nada mais é do que você conferir de perto o item que deseja comprar. A visita facilita sua percepção sobre o que realmente espera do produto. Excepcionalmente em decorrência da covid-19, o leilão não poderá receber visitações, mas, para contornar essa questão, a leiloeira disponibilizou vídeos de inspeção dos lotes, além das fotos, para facilitar a visualização dos itens.

Leia o edital

No documento estão todas as informações, modo de pagamento, lance inicial, data, hora, local (caso seja presencial), data de encerramento do leilão, se o imóvel está ou não ocupado, se o veículo é sucata, novo, seminovo, se há pendências de pagamento, entre todas as outras informações necessárias que o cliente deve saber sobre o item, antes de comprá-lo.