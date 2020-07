Guiabolso e Icatu vão oferecer seguro de vida com parcelas de R$ 20

A partir de agora, o Guiabolso vai oferecer a seus usuários seguros de vida e de acidentes pessoais da seguradora Icatu na plataforma digital. As apólices são personalizadas e contratadas pela internet, e o preço da mensalidade começa em 20 reais. “A parceria tornou possível que o usuário contrate o seguro de vida em 5 minutos, de forma ágil e descomplicada”, afirma Benjamin Gleason, fundador do Guiabolso e responsável pela área de produtos da plataforma, em nota.

Para contratar, o usuário do Guiabolso responde a quatro perguntas para que os algoritmos embarcados no aplicativo identifiquem o seguro de vida mais adequado ao perfil, indicando a parcela mensal e o valor da cobertura. O usuário pode contar com ofertas customizadas, modeladas a partir de segmentações de perfis, como jovens sem filhos; com plano de saúde. Não é necessário enviar documentos como comprovante de renda ou de residência para a contratação.

“Em um momento como este, em que as pessoas buscam opções para proteger a si e suas famílias, a parceria com o Guiabolso vai fazer com que nossas soluções de proteção financeira cheguem a cada vez mais lares brasileiros de forma prática e sem burocracia, contribuindo para que se sintam mais seguras”, afirma Guilherme Hinrichsen, vice-presidente comercial da Icatu Seguros.