Consumidor conseguirá limpar nome nas agências dos Correios 

O Serasa Limpa Nome fechou uma parceria com os Correios. A partir desta segunda-feira, 29, mais de 7.000 agências dos Correios em todo o país irão ofertar os serviços de renegociar dívidas atrasadas e/ou negativadas com condições especiais e descontos que podem chegar a 90%. Será possível a realização de acordos diretamente nos guichês de atendimento.

Os interessados devem procurar uma agência dos Correios mais próxima e levar o CPF e/ou documento com foto e pedir no balcão para renegociar as dívidas por meio do Limpa Nome do Serasa. O tempo médio gasto entre a consulta e a impressão do boleto para o pagamento é de 2 a 5 minutos. O custo é de R$ 3,60 por dívida negociada.

A ação conta com todas as empresas parceiras de diversos segmentos na plataforma Serasa Limpa Nome: Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime.

Outros serviços

Nos Correios, o consumidor também consegue verificar a situação do próprio CPF e análise do CPF de terceiros, além de CNPJ de empresas com as quais se deseja realizar uma negociação, com o objetivo de proteger o consumidor de transações arriscadas, fraudes e prejuízos financeiros sobretudo com quem está em situação irregular. Os valores cobrados são de R$ 14 e R$ 21,60, respectivamente.