Caixa vai permitir antecipação do saque-aniversário do FGTS

A Caixa lançou nesta quinta-feira, 23, uma nova linha de crédito que antecipa o saque-aniversário do FGTS. A linha irá incluir até três saques, que seriam recebido apenas após três anos, e terá taxa de juros fixas de 0,99% ao mês.

O banco é a primeira instituição financeira a lançar essa modalidade de crédito, anunciou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em live transmitida nesta quinta-feira. “A linha de crédito é muito barata, até mais do que a do crédito consignado. Chega a cobrar 75% menos juros em relação às demais”.

Há um valor mínimo para contratar o crédito, de R$ 2 mil. A contratação é 100% digital, sem consulta aos órgãos de proteção de crédito. A linha estará disponível a partir de segunda-feira, 27.

Para contratação da linha, o trabalhador deve indicar a Caixa como instituição financeira para recebimento do crédito do FGTS quando aderir ao saque-aniversário ou a qualquer momento.

A liquidação da operação de empréstimo será feita de uma só vez, diretamente na conta FGTS do trabalhador no dia do pagamento do saque-aniversário, sem impactar sua capacidade de pagamento.

A nova linha de crédito da Caixa tem um público potencial de 61 milhões, quantidade de trabalhadores vinculados ao FGTS. Deles, 6,1 milhões já aderiram ao saque-aniversário. Hoje, existem R$ 390 bilhões depositados em contas do FGTS.

Como solicitar o crédito

Após optar pelo saque-aniversário e informar a Caixa como instituição financeira, o cliente deverá acessar o internet banking do banco, clicar na opção “Crédito” e em seguida na opção “Antecipação Saque Aniversário-FGTS”.

Será gerado um pré-contrato e o valor do saldo utilizado como base para o cálculo do crédito será bloqueado no FGTS, como garantia da operação. Aqueles que ainda não forem clientes do banco poderão solicitar a antecipação do saque-aniversário em qualquer agência da Caixa.

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário concede ao trabalhador a possibilidade de sacar, todo ano, um percentual de seu saldo. O cotista tem três meses em cada ano para sacar seu dinheiro. Caso o trabalhador não saque o recurso, ele volta automaticamente para a conta no FGTS.

O trabalhador que quiser sacar anualmente um porcentual de recursos do fundo deve informar a decisão ao banco. É importante informar ao banco a decisão antes do mês de aniversário para que seja possível sacar parte do dinheiro já neste ano.

A partir deste mês o calendário do saque anual se normaliza e quem nasceu em julho terá três meses para sacar uma parte do saldo a partir do primeiro dia do mês de seu aniversário, e assim sucessivamente até dezembro. A opção pelo saque-aniversário pode ser feita no site da Caixa ou via internet banking.

Tabela de valores

No saque-aniversário, cotistas com saldo menor podem sacar anualmente percentuais maiores, seguindo um escalonamento descrito na tabela abaixo.

Limite das faixas de saldo em R$ Porcentual do saldo que poderá ser sacado Parcela adicional até R$ 500 50% de R$ 500,01 até R$ 1000 40% R$ 50,00 de R$ 1000,01 até R$ 5000 30% R$ 150,00 de R$ 5000,01 até R$ 10.000,00 20% R$ 650,00 de R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00 15% R$ 1.150,00 de R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00 10% R$ 1.900,00 acima de R$ 20.000,001 5% R$ 2.900,00

Quem tem até R$ 500 pode sacar metade do valor. Ou seja, caso tenha R$ 500 depositados, poderá sacar R$ 250.

Já quem tem mais de R$ 500 poderá sacar um porcentual do saldo mais um valor adicional, de acordo com o valor que tem depositado. Quem tiver entre R$ 500,1 a R$ 1 mil no fundo poderá sacar 40% do valor mais R$ 50.

Quem tiver mais de R$ 20 mil depositados no fundo pode retirar 5% do valor por ano. Ou seja, quem tiver R$ 20,1 mil, pode sacar R$ 1 mil mais uma parcela adicional de R$ 2,9 mil. Ou seja, R$ 3,9 mil.

Decisão exige cautela

Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador não poderá sacar todo o valor caso seja demitido. Ele só poderá voltar a ter o direito dois anos depois de optar pelo saque anual.