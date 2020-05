Bolsa Família com final 5 recebe segunda parcela do auxílio de R$ 600

A Caixa paga, sexta-feira, 22, a segunda parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para as pessoas inscritas no Bolsa Família, cujo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) é igual a 5. Cerca de dois milhões beneficiários devem receber o valor.

O calendário de pagamento segue o número do NIS, assim, o final 1, 2, 3 e 4 já receberam. Veja abaixo:

Final NIS 1: 18 de maio

Final NIS 2: 19 de maio

Final NIS 3: 20 de maio

Final NIS 4: 21 de maio

Final NIS 5: 22 de maio

Final NIS 6: 25 de maio

Final NIS 7: 26 de maio

Final NIS 8: 27 de maio

Final NIS 9: 28 de maio

Final NIS 0: 29 de maio

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente, ou seja, os beneficiários não precisaram se cadastrar no programa. Entretanto, só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família.