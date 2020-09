Banco do Brasil anuncia venda de quase 700 imóveis com até 65% de desconto

Durante o mês de setembro, o Banco do Brasil disponibiliza, tanto para venda direta quanto por leilões, 697 imóveis em todo o país com ofertas de até 65% de desconto pelo site Seu Imóvel BB. São casas e apartamentos com valores entre 30 mil e 7 milhões de reais.

Dos 697 ativos ofertados, a Região Sudeste se destaca com o maior número de imóveis à venda, 257, seguida pelo Centro-Oeste, com 175, e pelo Nordeste, com 168. Os imóveis estão 100% quitados e não possuem dívidas a cargo do adquirente. As vendas diretas ocorrem de modo facilitado, dentro do site Seu Imóvel BB.

Já os leilões, também virtuais, são intermediados pelos leiloeiros: Alberto Macedo Leilões, Baldissera Leilões, Biasi Leilões, Cargnelutti Leilões, Cleber Cardoso Leilões, Cravo Leilões, CR Leilões, FG Leilões, Frazão Leilões, Leiloei.com, Leilões Brasil, Martelo Digital, Minas Gerais Leilões (MGL), Nordeste Leilões, Porto Leilões, Rocha Leilões e Sublime Leilões. As condições completas de compra estão no site de cada pregoeiro.

“É importante ter um canal acessível, com o mínimo de risco, para acessar os imóveis. Os bancos são a melhor opção para quem deseja comprar casas e apartamentos para morar ou investir”, afirma Marcelo Prata, CEO e fundador da Resale, startup contratada pelo BB e responsável pela tecnologia da plataforma.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse — região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).