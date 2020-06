Auxílio emergencial de R$ 1.000? Cuidado com fake news e golpes

A distribuição do auxílio emergencial de R$ 600 se tornou uma grande isca para golpes e notícias falsas. No YouTube, existem centenas de vídeos sobre o tema. Alguns buscam ser informativos e atrair audiência, mas podem confundir. Além disso, outros discutem questões inexistentes, como benefícios com valor de R$ 1.000.

Segundo a Caixa, as maiores fragilidades de segurança em relação ao auxílio emergencial estão nos acessos, realizados pelos próprios usuários, de sites, mensagens ou aplicativos falsos. O banco, junto com outros órgãos de governo, polícia federal e as próprias lojas de aplicativos, monitoram e atuam continuamente para bloquear e desativar esses serviços falsos. Já foram verificados e desativados mais de 60 sites e aplicativos fraudulentos ou com informações falsas referentes ao auxílio.

Por isso, é importante que os cidadãos utilizem exclusivamente os canais oficiais da Caixa ou do governo (site auxilio.caixa.gov.br; app CAIXA I Auxílio Emergencial e Central de atendimento pelo telefone 111) para buscar informações e acesso aos serviços. Neles são utilizados fatores complementares de segurança baseados em informações, código de verificação, além do próprio dispositivo para garantir a segurança do processo.

Ainda assim, podem haver problemas. Recentemente, beneficiários denunciaram golpe que rouba o valor do auxílio. Qualquer tentativa de contato com o cidadão pode ser caracterizada como tentativa de fraude e deve ser desconsiderada, bloqueada e reportada aos órgãos fiscalizadores competentes.

Se o usuário desconfiar de alteração cadastral indevida, é possível refazer o cadastro pelo aplicativo gerando uma nova senha. Para isso basta clicar na opção “problemas com cadastro” na tela do login do aplicativo.

Eventuais contestações de saques ou alteração cadastral indevida podem ser formalizadas pelo beneficiário diretamente em qualquer agência da Caixa. Para os casos em que houver eventual comprovação de movimentação fraudulenta, o beneficiário será ressarcido.

Veja abaixo os principais tipos de golpes que usam o auxílio emergencial como atrativo:

Links para páginas falsas

O fraudador encaminha e-mail, SMS ou mensagem pelas redes sociais, se passando por um amigo ou uma empresa conhecida e contendo dados do próprio cliente, para induzi-lo a clicar em um link que o direciona para páginas falsas, criadas com intuito de capturar senhas e dados confidenciais. O link também pode levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário.

Fake news

Antes de compartilhar informações sobre o auxílio emergencial, procure em veículos confiáveis e fontes oficiais para confirmar se é realmente é verídico, tais como: Ministério da Saúde; Ministério da Cidadania; Ministério da Economia; Secretaria Especial de Previdência e Trabalho; Caixa; Dataprev. Desconfie de informações sensacionalistas e “oportunidades imperdíveis”.

Navegadores e antivírus

Não utilize programas de navegação e antivírus desatualizados, pois deixará seu computador mais vulnerável às ameaças. Utilizar programas que visam manter a segurança eletrônica dos seus dados e de seus familiares. Além dos antivírus, existem programas conhecidos como firewall pessoal, que monitoram comportamentos considerados suspeitos no computador.

Certificado e https

O “S” em HTTPS, protocolo que aparece antes do endereço dos sites, indica a conexão é segura para a inserção de dados. Para conferir o Certificado de Segurança do site, deve aparecer a imagem de cadeado antes do endereço, e então o usuário pode clicar neste cadeado para verificar este certificado e sua data de validade.

Navegação em ambiente digital Caixa

A Caixa não pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página. A assinatura eletrônica é digitada somente por meio da imagem do teclado virtual. A Caixa não envia SMS com link. A Caixa só envia e-mails se o benecifiário autorizar.

Segurança antifraudes

No caso da ativação das contas poupança social digital, uma solução integrada de autenticação digital verifica a integridade dos dados fornecidos pelo cliente e do dispositivo utilizado no momento do cadastro. As rotinas monitoram comportamentos comuns praticados por fraudadores e golpistas em suas contas e geram alertas e bloqueios, de forma a inibir as ações dos criminosos.

Adicionalmente, outras camadas de segurança foram incluídas, como a realização de perguntas, vinculando de forma forte o cliente ao telefone fornecido e mitigando assim o risco de um fraudador se passar por outra pessoa e receber o benefício.