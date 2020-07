Auxílio emergencial começa a ser pago para nascidos em novembro e dezembro

A Caixa começa a pagar neste sábado (4) o auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro incluídos no primeiro, segundo e quarto lote do benefício.

O banco está pagando a primeira parcela do auxílio para o 4º lote de trabalhadores, a 3º parcela para o 1º lote de trabalhadores e a 2º parcela para o 2º lote de trabalhadores.

No pagamento da terceira parcela do auxílio ao lote 1, beneficiários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e não fazem parte do calendário do Bolsa Família, a Caixa disponibilizará mais R$ 19,7 bilhões para 31 milhões de pessoas.

Já o pagamento da segunda parcela do auxílio para o lote 2 de trabalhadores (crédito da parcela 1 realizado entre 16/5 e 29/5) irá atingir 8,7 milhões de beneficiários, que receberão um montante de R$ 5,5 bilhões em benefícios.

O banco creditará o quarto lote da parcela 1 do auxílio emergencial para 1,1 milhão de beneficiários. No total, a Caixa disponibilizará, no lote 4, cerca de R$ 700 milhões.

Veja abaixo o calendário de crédito em conta digital:

Calendário do auxílio – Crédito digital lote 1, 2 e 4 Calendário do auxílio – Crédito digital lote 1, 2 e 4

Mesmo para quem indicou contas em outros bancos o recebimento inicial do valor será pela conta poupança social digital. Foi uma forma de o banco evitar aglomerações nas agências antes do período para saques, pois muitas pessoas mandavam dinheiro para contas da Caixa e sacavam no banco.

O beneficiário que recebe pela poupança social digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa.

Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção "Cartão de Débito Virtual", na tela inicial. Com mais dois passos, o aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Para usar o cartão de débito virtual é necessário informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra. Também é possível usar o valor por meio de maquininhas em lojas físicas (QR Code) e realizar o pagamento de boletos e concessionárias.

Veja agora o calendário para saque do dinheiro e redirecionamento para a conta no banco indicada no momento do cadastro:

Calendário consolidado Auxílio Lotes 1,2 e 4 Calendário consolidado Auxílio Lotes 1,2 e 4

Nas datas indicadas acima, havendo eventual saldo existente, o valor será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.

O calendário de crédito e saque termina no dia 19 de setembro e não inclui apenas a segunda parcela para o lote 3 (trabalhadores que já receberam a primeira parcela no mês de junho), mas logo esse lote também será adicionado ao grupo.

A Caixa realizou parcerias com prefeituras de 1280 cidades para a sinalização e organização das filas para facilitar a triagem fora das agências.