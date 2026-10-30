INSS faz novo pagamento da folha de outubro nesta sexta, 30; veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue o pagamento da rodada de benefícios referentes à folha de outubro nesta quarta-feira, 28. Recebem hoje os segurados com final de benefício 5 que ganham até um salário mínimo.

Para definir a data de pagamento, o segurado precisa observar o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece depois do traço. Segundo o INSS, em um benefício com número 0108-4, por exemplo, o algarismo utilizado no calendário é o 8.

Os finais 6, 7, 8, 9 e 0 serão contemplados entre 3 a 9 de novembro, mesmas datas que receberão o pagamento da folha de outubro os beneficiários com renda mensal acima de um salário mínimo.

Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Os pagamentos da folha de outubro para os segurados que recebem até R$ 1.621 começaram hoje e continuarão até esse 9 de novembro. Apesar de parte dos depósitos ocorrer até o mês seguinte, todos eles correspondem aos benefícios referentes à competência de outubro.

Final do benefício 1: recebe em 26 de outubro

recebe em 26 de outubro Final do benefício 2: recebe em 27 de outubro

recebe em 27 de outubro Final do benefício 3: recebe em 28 de outubro

recebe em 28 de outubro Final do benefício 4: recebe em 29 de outubro

recebe em 29 de outubro Final do benefício 5: recebe em 30 de outubro

recebe em 30 de outubro Final do benefício 6: recebe em 3 de novembro

recebe em 3 de novembro Final do benefício 7: recebe em 4 de novembro

recebe em 4 de novembro Final do benefício 8: recebe em 5 de novembro

recebe em 5 de novembro Final do benefício 9: recebe em 6 de novembro

recebe em 6 de novembro Final do benefício 0: recebe em 9 de novembro

O cronograma separa os pagamentos de acordo com o valor mensal do benefício. Por isso, dois segurados com o mesmo número final podem receber em datas diferentes caso um deles ganhe até um salário mínimo e o outro tenha benefício acima desse valor.

Quando recebe quem ganha acima de um salário mínimo

Para aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem mais de R$ 1.621, os pagamentos referentes a setembro começam em 1º de outubro e terminam hoje. Nesse grupo, o INSS libera os depósitos para dois finais de benefício a cada dia.

Final do benefício 1 e 6: recebem em 3 de novembro

recebem em 3 de novembro Final do benefício 2 e 7: recebem em 4 de novembro

recebem em 4 de novembro Final do benefício 3 e 8: recebem em 5 de novembro

recebem em 5 de novembro Final do benefício 4 e 9: recebem em 6 de novembro

recebem em 6 de novembro Final do benefício 5 e 0: recebem em 9 de novembro

Qual é o valor dos benefícios do INSS em 2026

O piso dos benefícios previdenciários que não podem ficar abaixo do salário mínimo é de R$ 1.621 em 2026. Entre eles estão aposentadorias, auxílio por incapacidade temporária e pensão por morte, observadas as regras específicas de cálculo de cada benefício.

Já o teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social é de R$ 8.475,55 neste ano. Os benefícios acima do salário mínimo foram reajustados em 3,90% a partir de janeiro, enquanto o piso previdenciário acompanhou a atualização do salário mínimo nacional.

O valor depositado para cada segurado, portanto, varia conforme o tipo de benefício, o histórico de contribuições e as regras aplicáveis ao cálculo. O limite de R$ 1.621 usado no calendário serve para separar os beneficiários que recebem até o piso daqueles que têm renda previdenciária mensal superior a esse valor.

Como consultar o pagamento do INSS

O acompanhamento do benefício também pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, onde o segurado consegue consultar o extrato de pagamento e outras informações relacionadas ao benefício. O acesso à plataforma é realizado por meio da conta Gov.br.

Quem tiver dificuldade para utilizar os canais digitais pode buscar informações pela Central 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Para conferir a data correta do depósito, é importante ter o número do benefício em mãos e identificar o último algarismo antes do traço.