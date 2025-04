ONU prevê desaceleração na economia mundial em meio às tarifas de Trump

A agência da ONU para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) divulgou, nesta quarta-feira, 16, uma projeção preocupante para o crescimento econômico global em 2025, apontando uma desaceleração para 2,3%, uma redução significativa em relação aos 2,8% previstos para 2024.

A previsão reflete o impacto contínuo das tensões comerciais e da crescente incerteza econômica, fatores que podem conduzir a uma possível recessão mundial.

De acordo com o relatório anual da UNCTAD, a desaceleração atual contrasta com as médias de crescimento observadas nos anos anteriores à pandemia, quando o crescimento global já era modesto. O cenário de incerteza, agravado por disputas comerciais prolongadas, tem contribuído para o enfraquecimento da economia mundial.

A projeção de 2025 destaca a fragilidade do cenário econômico atual e a necessidade de políticas eficazes para mitigar os efeitos negativos das incertezas globais. A continuidade dessas tensões pode comprometer ainda mais a recuperação econômica e colocar o mundo em uma trajetória recessiva, alertou a UNCTAD.

A previsão de crescimento mais baixo também reflete uma análise mais ampla do impacto da pandemia na economia global, indicando que os desafios econômicos de curto e longo prazo exigem atenção urgente para evitar uma crise global prolongada.