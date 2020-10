Número de MEIs é recorde, mas 75% têm dificuldade para conseguir crédito

A crise provocada pela pandemia criou uma situação paradoxal para pequenos empreendedores. Ao mesmo tempo que derrubou forte­mente as receitas de negócios que dependem em boa parte da circulação de pessoas nas ruas, ampliou o desemprego de tal forma que deixou a atividade representada pelo Microempreendedor Individual (MEI) como alternativa para milhões de brasileiros.

É um segmento ainda carente de educação financeira e pouco atendido por bancos e fintechs, segundo um estudo da H2R Pesquisas a pedido do C6 Bank, ao qual a EXAME teve acesso.

Nos meses de pandemia, dois em cada três MEIs tiveram queda na renda. Para quase metade desse universo, o rendimento caiu mais de 50%. Ainda assim, o número de microempreendedores individuais não parou de crescer. Eram 10,9 milhões ao fim de setembro, com alta de 1,5 milhão neste ano. É um empreen­dedor que ganha até 81.000 reais ao ano (ou 6.750 reais ao mês), espalhados por atividades tão distintas como varejo de vestuário e salão de beleza.

O perfil é diverso, mas os diferentes MEIs guardam entre si alguns padrões de comportamento: para 57% dos MEIs, de acordo com a pesquisa, unificar as finanças da pessoa jurídica com as da pessoa física é uma prática comum, ainda que esse seja um dos conselhos mais elementares do que não fazer, presente em qualquer manual de empreendedorismo.

A pesquisa também revela uma oportunidade crescente para instituições financeiras: a despeito de ter sido tão impactado pela pandemia, o pequeno empreendedor não encontra o atendimento de que precisa: 73% relataram que procuraram crédito em bancos, mas enfrentaram dificuldade. Outros 76% disseram faltar produtos para sua empresa e citam que contratariam produtos como seguros se fossem mais acessíveis.

“Há uma distância entre o que os bancos prometem e a realidade. Esse público tem uma demanda reprimida enorme”, diz Tony Perrella, diretor da H2R. Como diz o ditado, enquanto uns choram na crise, há quem venda lenços. São lenços que estão em falta para o MEI.