Três lugares pelo mundo para fazer sauna

...na Itália

Inspirado pela paixão das práticas esportivas em Tirol do Sul, o Falkensteiner Hotel Kronplatz se posiciona como um destino para quem busca explorar a montanha com conforto. O hotel oferece serviço de concierge para organizar atividades ao ar livre e conta com o Acquapura Summit SPA, que reúne tratamentos exclusivos, sauna e piscina no rooftop com vista para a região.

...na Alemanha

Localizado no Vale de Elmau, nos Alpes Bávaros, o Schloss Elmau combina hospedagem, bem-estar e programação cultural. O hammam é um dos principais atrativos. O espaço é considerado um dos maiores do tipo fora de Istambul e combina design oriental com pedra jurássica bávara de 200 milhões de anos. A estrutura inclui salas com cúpulas, pedras aquecidas e tanques.

O Barrel Sauna no Schloss Elmau (Jule Renner/Divulgação)

...na Áustria

Em meio à paisagem natural do interior da Áustria, o Alpin Resort Sacher Seefeld aposta no bem-estar como eixo central da experiência. O spa reúne piscinas com vista para as montanhas, estrutura de tratamentos e uma programação variada de atividades. Entre os destaques está o Spa Chalet, com sauna panorâmica de 42 m² (85 °C a 100 °C) e banho de vapor (40 °C a 43 °C) com espaço exclusivo de duchas.