Revista Exame

Três lugares pelo mundo para fazer sauna

Na Alemanha, Áustria e Itália, as saunas são o ponto central dos serviços de bem-estar de spas e hotéis

Falkensteiner Kronplatz: sauna com vista (Falkensteiner Hotel Kronplatz/Divulgação)

Falkensteiner Kronplatz: sauna com vista (Falkensteiner Hotel Kronplatz/Divulgação)

Carolina Gehlen
Carolina Gehlen

Head of Design

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h00.

Tudo sobreBem-estar
Saiba mais

...na Itália

Inspirado pela paixão das práticas esportivas em Tirol do Sul, o Falkensteiner Hotel Kronplatz se posiciona como um destino para quem busca explorar a montanha com conforto. O hotel oferece serviço de concierge para organizar atividades ao ar livre e conta com o Acquapura Summit SPA, que reúne tratamentos exclusivos, sauna e piscina no rooftop com vista para a região.

...na Alemanha

Localizado no Vale de Elmau, nos Alpes Bávaros, o Schloss Elmau combina hospedagem, bem-estar e programação cultural. O hammam é um dos principais atrativos. O espaço é considerado um dos maiores do tipo fora de Istambul e combina design oriental com pedra jurássica bávara de 200 milhões de anos. A estrutura inclui salas com cúpulas, pedras aquecidas e tanques.

O Barrel Sauna no Schloss Elmau (Jule Renner/Divulgação)

...na Áustria

Em meio à paisagem natural do interior da Áustria, o Alpin Resort Sacher Seefeld aposta no bem-estar como eixo central da experiência. O spa reúne piscinas com vista para as montanhas, estrutura de tratamentos e uma programação variada de atividades. Entre os destaques está o Spa Chalet, com sauna panorâmica de 42 m² (85 °C a 100 °C) e banho de vapor (40 °C a 43 °C) com espaço exclusivo de duchas.

Sacher Seefeld: piscinas com vista para as montanhas (Daniel Zangerl/Divulgação)

Acompanhe tudo sobre:1286Bem-estarexame.coreSaúde
Próximo

Mais de Revista Exame

Alfaiataria sob medida? Como o Mounjaro está mudando os manequins

“Quem vende tudo não vende nada”: a lição de Carla Sarni para clínica de estética

Rima do poder: como rapper virou primeiro-ministro do Nepal

1.186 dias no front: os dias de Fávaro na Agricultura

Mais na Exame

Revista Exame

Alfaiataria sob medida? Como o Mounjaro está mudando os manequins

Esporte

Resultado do jogo do Flamengo x Vitória; veja placar

Pop

Hollywood prova que o espaço sideral ainda rende bilhões

Ciência

O enigma matemático em que números explodem sem parar