Protagonistas na construção, e no futebol

Rubens e seu filho Rafael Menin, controladores da construtora MRV, receberam a reportagem da EXAME num período especialmente concorrido. A MRV vive um ano de recuperação, marcado pelo patamar histórico de 500.000 moradias entregues. Fundada em 1979 em Belo Horizonte e pioneira do segmento popular, a companhia é destaque do especial de imóveis coordenado pela editora Karla Mamona nesta edição. Na entrevista, Karla abordou também os outros negócios liderados por Rubens Menin, sobretudo seu time do coração, o Atlético Mineiro. Junto com um grupo de sócios, ele e Rafael têm 75% das ações da Galo Holding, sociedade criada para gerir um dos clubes de futebol mais tradicionais do Brasil. “Os torcedores são os clientes mais exigentes que existem”, afirmou o empresário.

Quatro dias depois da entrevista, e enquanto esta edição estava sendo finalizada, a realidade mostrou quanto a vida de gestor é difícil: o Atlético perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo e a torcida armou uma tremenda confusão no novo estádio do clube. Rubens e Rafael Menin aproveitam o sucesso no mercado imobiliário para investir também em setores diversificados, como financeiro, com o banco Inter, e mídia, com a CNN Brasil e a Rádio Itatiaia, entre outros negócios. É uma onda propiciada pela construção de valor num dos setores com mais oportunidades no mercado brasileiro. Em 15 anos, o programa de habitação popular Minha Casa, Minha Vida investiu 780,5 bilhões de reais e entregou mais de 8 milhões de unidades habitacionais. As empresas que conseguiram aliar inovação com eficiência viraram destaques também do mercado de investimentos, como é o caso, além da MRV, de Direcional, Cury e Plano&Plano. Todas elas são protagonistas desta edição da EXAME.

O mercado imobiliário é tradicionalmente um campeão mundial em faturamento e geração de empregos e, naturalmente, é diretamente impactado pelo cenário macroeconômico. Entender para onde vai a economia, e os preços, demanda um olhar arguto sobre temas como a eleição americana. Esta edição traz uma reportagem com os seis principais desafios do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, resultado de um trabalho de longo prazo coordenado pelo editor Luciano Pádua e pelo repórter Rafael Balago. Antecipar cenários e fazer boas conexões são essenciais para triunfar nos negócios. No futebol, um pouco de sorte também vem a calhar. O Atlético Mineiro dos Menin tomou o gol decisivo depois de perder uma chance em cima da linha contra o Flamengo. Em algumas semanas, haverá uma nova oportunidade: a final da Libertadores contra o Botafogo, em Buenos Aires. Os Menin não perderão por nada.