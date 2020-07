O spa do espírito

Tem gente que vive estressada, ansiosa, eternamente sob pressão. Eu, por exemplo. Foi por isso que, mesmo não sendo vegetariana, só tendo feito duas aulas de ioga na vida e tendo o hábito de tomar meia dúzia de cafezinhos por dia, resolvi testar essa nova versão de spa, que, em vez de cuidar do corpo, promete dar uma guaribada na alma. O que esses spas espirituais oferecem? No Casa da Colina, em Monte Verde, no sul de Minas, o hóspede pode fazer mapa astral, ler cartas de tarô, espantar seus males com florais de Bach ou tomar banhos de ervas para melhorar o humor. Já o hotel Ponto de Luz, em Joanópolis, interior de São Paulo, serve exóticos coquetéis de clorofila e tem atividades como banho de ofurô, escalda-pés e oficinas de manipulação de plantas medicinais.

Ainda um tanto cética, rumei numa manhã de sábado para o Krishna Shakti Ashram, um spa espiritual localizado em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, e cercado por eucaliptos. Logo de cara, o cenário ajuda a diminuir o ritmo dos apressados. Há apenas sete chalés de madeira (todos com lareira). Lá fora, o barulho da água corrente que margeia as casinhas. O luxo, porém, está descartado. Alguns chalés nem sequer têm luz elétrica, e o serviço de quarto… bem, isso não existe. Ao caminhar pelo spa, o hóspede depara com piscinas naturais, espreguiçadeiras, caramanchões com redes coloridas, tudo estrategicamente disposto para convidar ao descanso.

A primeira grande diferença em relação a um spa tradicional é que as fórmulas de emagrecimento estão descartadas. Por isso, balança e fita métrica — conhecidos instrumentos de tortura dos spas comuns — simplesmente não têm vez. As atividades físicas se resumem a caminhadas, aulas de ioga ou alongamento. A alimentação é lactovegetariana e tudo que é consumido pelos hóspedes é produzido ali mesmo ou nas redondezas. Natural e com porções bem mais generosas que num spa tradicional. Com isso, a perda dos quilos extras pode demorar mais do que se imagina…

Depois de uma caminhada na mata e de um almoço à base de estrogonofe de soja, arroz integral e legumes, eu já me sentia menos acelerada. No fim da tarde, fui a uma cerimônia no templo decorado com velas, cristais e flores frescas. Quando dei por mim, estava cantando mantras indianos, inebriada pelo aroma de incenso, sorrindo para pessoas que acabara de conhecer. À noite, o jantar à luz de velas foi frugal: sopa de legumes e pão integral. A essa altura eu já estava tão relaxada que pedi a um dos entrevistados para deixar a conversa para o dia seguinte.

O domingo começou com meditação e ioga. Para desintoxicar o organismo, um bom copo de suco de inhame (por incrível que pareça, é uma delícia!). Depois, um café da manhã com iogurte, frutas e aveia. Eu não era a única a me sentir tranqüila. A empresária paulista Ciça Tomanik, distribuidora exclusiva no Brasil da marca francesa J. F. Lazartigue, de produtos para cabelo, e proprietária de dois salões de beleza, também parecia relaxada. “Aqui se tornou meu refúgio”, diz. Ciça não é exatamente uma pessoa zen. Seu ritmo de trabalho é intenso — 12 horas por dia no comando de 55 funcionários. Ela diz que as escapadas para o spa a ajudam a repor as energias e limpar o organismo.

“Depois de um fim de semana assim, você fica mais tranqüilo para enfrentar o cotidiano”, diz o paulistano Fabiano Santos Tobias. Aos 26 anos, Tobias concilia a carreira de ciclista e a representação comercial da Andriello, uma confecção de moda masculina em São Paulo. Iniciante em ioga, ele diz que adorou as aulas de Regina Shakti, proprietária do spa. Quanto a mim, depois de dois dias no spa, voltei para São Paulo mais calma. Acho que até minha pele estava mais viçosa. E confesso: na segunda-feira, várias vezes me flagrei cantando baixinho “Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare”…