Ele entende tudo de inovação e vaticina: não existe 'momento eureka'

“Inovação” virou quase uma palavra mágica no vocabulário corporativo. Mas Hitendra Patel, fundador do IXL Center, consultoria global de inovação sediada em Cambridge, tem uma visão bem mais prosaica sobre ela.

“Isso é uma grande mentira”, diz, sobre o chamado momento 'eureka'. Para ele, toda grande ideia é resultado de meses de pesquisa, repetição e insistência. Não de um lampejo súbito. O que muda agora é a velocidade desse processo.

Papel que se desloca

Com a IA, empresas conseguem simular milhares de cenários antes de lançar qualquer produto, cruzando variáveis como clima, demografia e tecnologia para mapear o que tende a sobreviver. “Passamos da inovação baseada na intuição para a certeza”, afirma.

O papel do executivo, nesse modelo, não desaparece, mas se desloca. A máquina processa, o humano define critérios, limites e prioridades. Cabe ao humano decidir quais decisões delegar à máquina e quais manter consigo. Julgamento, afinal, ainda não se automatiza.