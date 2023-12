O futuro da infraestrutura

O setor de infraestrutura no Brasil passa por um momento de aceleração de concessões e busca de novos formatos. O governo federal lançou uma política de concessões de rodovias, para flexibilizar contratos e atrair mais interessados, mas questões como a falta de segurança jurídica e projetos mal estruturados ainda deixam investidores com dúvidas. Enquanto as autoridades buscam formas de resolver esses desafios, o mercado vai se aproximando mais dos critérios ESG, com bancos buscando priorizar projetos que tragam ganhos ambientais e sociais e facilitem a transição energética, como a compra de ônibus elétricos. Todos esses temas foram abordados no 4o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos, realizado pela EXAME em parceria com Hiria, B3 e outras organizações. Houve espaço também para que prefeitos de cidades vencedoras do ranking de Melhores Cidades para Fazer Negócios contassem como têm feito para atrair empresas e lidar com as dores do crescimento, como o aumento súbito de população.

1 /5 Os prefeitos Zito Barbosa, de Barreiras, Adriano Silva, de Joinville, e o secretário de Finanças de Barueri, Gustavo César, compartilharam medidas para atrair negócios para as cidades (Eduardo Frazão/Exame)

2 /5 Painel sobre financiamento teve Lucilene Machado, superintendente de estruturação de projetos do BNDES, Felipe Cunha, gerente da unidade de desenvolvimento de parcerias da Caixa, João Carneiro, head de investimentos em infraestrutura na IFC, e Aldemir Freire, diretor de planejamento do Banco do Nordeste, com mediação de Antonio Temóteo, repórter da EXAME (Eduardo Frazão/Exame)

3 /5 No começo da tarde, o governador do Paraná, Ratinho Jr., falou sobre os próximos projetos a serem lançados, em painel com Fernando Diniz, diretor de relações institucionais na MoveInfra, e Isadora Cohen, sócia da ICO Consultoria (Eduardo Frazão/Exame)

4 /5 Rafael Balago, repórter da EXAME, debateu iniciativas para descarbonizar o transporte público nas cidades com Irenaldo Soares, superintendente de desenvolvimento sustentável no Banco do Nordeste, e Ieda Oliveira, diretora comercial da Eletra (Eduardo Frazão/Exame)

5/5 Para falar sobre saneamento, Natalia Viri, editora da EXAME, recebeu Natália Resende, secretária estadual de Meio Ambiente de São Paulo, Jerson Kelman, ex-presidente da Sabesp, Filipe Cunha, presidente interino da ANA, Leonardo Góes, presidente da Embasa, e Pedro Prádanos, CEO da Veolia Brasil (Eduardo Frazão/Exame)