O antes, o agora e o futuro

“Estamos criando uma empresa nova, com futuro promissor e longe do rio. Acreditamos muito no nosso estado e na nossa empresa.” Roberta Arenhart, a terceira geração à frente da Lajeadense Vidros, falou a uma plateia de empreendedores na happy hour “EXAME no South Summit”, no início de abril. O evento marcou a reconstrução do Rio Grande do Sul um ano após a trágica enchente que assolou a economia do estado. A Lajeadense Vidros é uma das milhares de empresas afetadas que reconstruíram seu negócio — no caso, com uma nova fábrica, com o dobro da capacidade da anterior.

A resiliência foi o tema do evento de inovação South Summit e é o fio condutor de uma série de reportagens feitas pela ­EXAME ao longo dos últimos 12 meses. Esta edição traz uma leva de histórias contadas pelo repórter Daniel Giussani e pelo editor de fotografia Leandro Fonseca, que voltaram a visitar empreendedores atingidos pelas águas. Viram, desta vez, uma enxurrada de otimismo, retratada na seção Primeiro Lugar. Fabiana Marcon mostra a nova cara do Cais Embarcadero, epicentro da tragédia e hoje uma das áreas mais visitadas de Porto Alegre. André Günther, da Livraria Taverna, conta que segue cada vez mais atento. Telmo Flor, do jornal Correio do Povo, relembra o dia em que saiu com água na porta depois de fechar a primeira edição sobre a enchente e como precisou conter o “excesso de coragem” dos jornalistas.

“O empresário precisa saber mudar a vela quando o vento muda”, afirmou Daniel Randon, do gigante de autopeças Randoncorp e uma das mais incensadas lideranças empresariais do estado. É uma lição que explica o espírito de luta, mas também celebra o otimismo com o futuro. É esse otimismo, por sinal, que marca a história empreendedora de Alexandre Costa, a estrela da reportagem de capa desta edição. Depois de erguer um império do chocolate, a Cacau Show, com 5.000 lojas espalhadas pelo Brasil, Alê, como é conhecido, embarcou num novo sonho. Está construindo um parque de diversões que abre um novo capítulo em sua história empreendedora. É um risco e tanto, mas, como disse ele durante um almoço com a direção da EXAME, é uma das coisas mais divertidas que se pode fazer. Sua meta é abrir o parque ao público já no ano que vem.

Resiliência e inovação marcam também a história de 57 anos da EXAME, mediatech que nos últimos anos se consolidou como uma empresa que forma e informa empreendedores, com jornalismo e educação de ponta. Neste mês de abril, lançamos um novo projeto, a revista Casual EXAME, coordenada pelos editores Ivan Padilla e Carolina Gehlen. Em sua edição de estreia, um perfil da influencer Silvia Braz e a já tradicional lista de 100 Melhores Restaurantes do Brasil — com uma deliciosa novidade no primeiro lugar. Boa leitura!