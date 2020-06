Conectados, econômicos e caseiros

Consciência na hora de comprar, fortalecimento de uma cultura de “faça você mesmo” e uma vida mais dentro de casa. Esses são alguns comportamentos que cresceram no dia a dia dos brasileiros durante a pandemia do coronavírus. E eles devem durar. De olho nessas mudanças, a consultoria McKinsey aposta que os novos hábitos causados pelo isolamento social mostram uma mudança de mindset e de valores, que têm a ver com mais planejamento, consumo consciente e valorização do bem-estar. Na hora de comprar, alguns hábitos se destacam. As pessoas estão valorizando mais a segurança e a limpeza das lojas, e têm experimentado novas marcas. Além disso, consomem com foco no propósito. Tudo isso também deve levar a menos consumismo. De acordo com a pesquisa, 75% das pessoas estão repensando seus hábitos de compra e sua necessidade de novas compras.

“Ao fazer compras, o consumidor está e continuará mais preocupado com a ética e a responsabilidade”, diz Fernanda Hoefel, sócia e autora do estudo. “Algumas mudanças vieram para ficar. A desurbanização também é uma delas, e já vem acontecendo nos Estados Unidos há dez anos”, diz Tracy Francis, sócia sênior da McKinsey.