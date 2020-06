Camila Coutinho: De olho na comunidade

Influenciadores estão sob forte escrutínio nestes tempos sensíveis. Viagens estão ausentes dos posts, encontros sociais provocam cancelamentos e opulência definitivamente não combina com crise. Camila Coutinho está atenta às consequências da pandemia causada pelo coronavírus. “Empresas que têm caixa estão hoje cuidando de seu posicionamento institucional, serão lembradas pelo que fizeram neste período”, afirma.

“Já as marcas pequenas têm de olhar para os consumidores, precisam ser úteis para sua comunidade.” Com mais de 2 milhões de seguidores em sua conta no Instagram, Coutinho trabalha hoje para Vivara, Arezzo, Nivea, Jean Paul Gaultier, SkinCeuticals e Ketel One, entre outras. Ela acaba de produzir uma campanha para a C&A com maquiagem e fotografia à distância e se prepara para um lançamento importante na área de beleza. “Compraremos menos e de modo mais consciente no futuro. O papel das blogueiras é entender a diversidade do país e oferecer informação para sua audiência.”