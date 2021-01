Paula Toller ganha rótulo próprio de espumante em parceria com Vallontano

Estrelas da música não abrem mão de ter garrafas de espumante no camarim, diz a lenda. Com a Paula­ Toller não é diferente. A diferença é que a eterna vocalista do Kid Abelha, trio que chegou ao fim em 2016, pode exigir que lhe sirvam o próprio rótulo.

Em novembro daquele ano foi lançada a primeira safra do LaToller, parceria com a vinícola gaúcha Vallontano. Trata-se de um brut elaborado pelo método charmat, com 75% de uvas chardonnay e 25% de pinot noir. As 3.000 garrafas já foram vendidas. No mês passado, a artista anunciou o bis da parceria.

Consiste na safra 2020 daquele brut, com o mesmo corte e igual quantidade de garrafas, e em um espumante rosé. Também elaborado pelo método charmat, este último equilibra 60% de uvas chardonnay e 40% de pinot noir e é limitado a 1.200 garrafas. As duas novidades custam 98,90 reais, com distribuição da Mistral, e servem de prova da excepcional safra gaúcha de 2020.