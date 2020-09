4 dicas para conseguir dinheiro extra e aumentar a renda mensal

Nem sempre (ou quase nunca) o salário parece ser o suficiente até o fim do mês. Às vezes as contas e obrigações acabam ultrapassando os ganhos mensais, mas é exatamente nesse momento que você corre o risco de entrar em uma crise que pode prejudicar toda a sua vida financeira: as dívidas.

Para evitar um endividamento ou até mesmo sair dele, a opção pode ser cortar os gastos e/ou aumentar a renda. Mesmo que pareça complicado e que você ache que não tem tempo, existem algumas formas de conseguir um dinheiro extra para aumentar o orçamento. Confira algumas dicas:

1.Fazer um bico ou um freela

Você pode ter a sua profissão fixa, mas isso não impede que faça trabalhos por fora para conseguir um dinheiro a mais. Fazer bicos e freelas são uma ótima forma de conseguir aumentar a renda. Não necessariamente precisa ser na sua área oficial de atuação, mas em algo que você saiba fazer e seja bom. Além disso, a vantagem é poder determinar o quanto você faz ou deixa de fazer esse trabalho extra. Você pode pegar três freelas em um mês e apenas um em outro, por exemplo.

2.Vender o que não usa

Você pode não perceber, mas provavelmente tem um valor considerável dentro da sua casa e mais especificamente dentro do seu guarda-roupas. Nós usamos apenas cerca de 30% das nossas roupas e acessórios. Ou seja, se você está precisando de dinheiro extra, basta olhar tudo que você não usa mais e vender. Existem dezenas de sites em que é possível anunciar uma peça de roupa ou um acessório usado, com o mundo interconectado em que vivemos, opção é que o não falta.

3.Dar aulas

Você não precisa ser professor de formação para ensinar, e ainda é possível ganhar um bom dinheiro extra transmitindo conhecimento. Todos nós sabemos fazer algo bem, pode ser um hobby ou até mesmo sua profissão diária. Você pode ensinar a cozinhar, dar aulas de algum idioma, a tocar algum instrumento musical, a fazer serviços de manutenção. Basta usar as suas habilidades com inteligência que você consegue uma renda extra no mês.

4.Fazer um investimento

Ao investir, você faz o seu dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Com o investimento certo você pode conseguir, além da rentabilidade, uma renda extra com pagamentos de dividendos de empresas ou fundos imobiliários que têm um retorno mensal. Claro que para isso é recomendado que você estude e busque a ajuda de especialistas, porque entrar no mercado financeiro sem conhecimento pode gerar mais prejuízos do que lucro. Mas o acesso às informações está cada vez mais democratizado e os processos cada vez mais acessíveis e fáceis de se entender. Então, basta buscar as alternativas que você consegue aumentar a sua renda através dos investimentos.