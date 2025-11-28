Dreamforce 2025 destaca os impactos da nova era da IA agêntica

Em meio a tantas transformações, uma pergunta permeou quase todas as conversas do Dreamforce 2025: qual será o papel dos humanos nesse novo modelo de negócios?

Brad Lightcap, COO da OpenAI, sintetizou as respostas vistas em diferentes painéis: “Os sistemas de IA vão liberar o potencial humano em níveis que hoje nem conseguimos compreender.”

O consenso dos especialistas e executivos é que os humanos continuarão liderando estratégias, relações e decisões éticas, enquanto agentes cuidam de tarefas repetitivas e baseadas em dados. Assim, na era das Agentic Enterprises, o diferencial competitivo não será o algoritmo, mas a capacidade das pessoas de usá-lo com propósito e visão ética.

Outro fator que as máquinas não conseguirão substituir é a conexão e o relacionamento entre humanos. Esse “espírito humano”, potencializado por sentimentos como empatia e identificação, é uma das bases da cultura pop, e é por isso que artistas e celebridades representantes desse universo continuam fazendo sucesso no Dreamforce.

Neste ano, nomes como Matthew McConaughey (ator e embaixador da Salesforce), Ellen Pompeo (atriz e produtora), America Ferrera (atriz e ativista), Jesse Eisenberg (ator, diretor e produtor), Will.I.Am (músico e produtor) e Bozoma Saint John (guru de marketing e branding) instigaram o público a ver a tecnologia com outras lentes, reforçando o quanto a humanidade deve continuar sendo a força que inspira inovação, conecta marcas e dá sentido às transformações tecnológicas que moldam o futuro.

“O que a tecnologia não substitui são nossos corações e mentes. Boas histórias fazem você sentir algo. Storytelling sempre será o núcleo de tudo, porque é o que nos conecta”, destacou a atriz Ellen Pompeo.

Há momentos do Dreamforce, inclusive, em que o “espírito humano” falou mais alto que qualquer tecnologia — seja no talk bastante pessoal do ator Jesse Eisenberg, ou durante o eletrizante show do Metallica, no Dreamfest, festival beneficente que todos os anos une cultura e filantropia.

Palco de apresentações de artistas como U2 e Foo Fighters, neste ano o Dreamfest recebeu, além do Metallica, o jovem cantor Benson Boone. Desde a sua criação, em 2010, o evento já arrecadou US$ 120 milhões para os Hospitais Infantis UCSF Benioff.

Como diz Marc Benioff com frequência: “A IA não tem alma”. E é por isso que o futuro, segundo ele, pertence às organizações que equilibrarem inteligência artificial com inteligência emocional — capazes de tomar decisões éticas, transparentes e centradas nas pessoas que atendem.

