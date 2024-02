Zeca Pagodinho completa 65 anos; saiba onde assistir ao show do icônico sambista

O início de 2024 representa um momento especial para o cantor e compositor Zeca Pagodinho, que celebra seus 65 anos e os 40 anos de sua carreira.

Dificilmente alguma roda de samba ou festa familiar no Brasil não possui canções do músico para animar o ambiente. Zeca conquistou fãs ao longo dos anos com seu jeito descontraído e alegre, com letras românticas e um tanto quando engraçadas.

O carioca conta com um impressionante acervo de 138 composições e 1.034 gravações registradas no banco de dados do Ecad. Segundo a organização, nos últimos cinco anos, a música mais executada de Zeca Pagodinho no Brasil foi "Não sou mais disso".

Já a segunda composição mais reproduzida foi "Camarão que dorme a onda leva" (lançada em 1983), seguida por "Faixa amarela". Curiosamente, a canção mais frequentemente regravada durante esse período foi "Lama nas ruas".

Arlindo Cruz, Dudu Nobre, Beth Carvalho, Jorge Aragão e Sombrinha. Os cinco artistas que mais interpretaram os sucessos de Zeca foram:

Além das parcerias com grandes nomes da música, Zeca também influenciou as novas gerações de cantores e compositores do gênero. Mostrando o quanto o samba é caloroso, amigável e acolhedor.

Como assistir ao show de Zeca 40 anos?

O show em celebração aos 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho, intitulado "Zeca Pagodinho 40 anos", acontecerá neste domingo, 4, no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Coincidentemente, esta data também marca o aniversário do renomado sambista, que completa 65 anos.

Para marcar essa ocasião especial, o espetáculo contará com participações especiais, incluindo artistas como Alcione e Seu Jorge. A festa será transmitida ao vivo, sendo disponibilizada no GloboPlay, com acesso livre para não assinantes, a partir das 19h, simultaneamente à transmissão no Multishow.

Após a apresentação inaugural no Engenhão, a turnê "Zeca 40 anos" seguirá para outras dez cidades. O repertório do show inclui 31 músicas, uma seleção cuidadosa feita por Zeca em colaboração com o diretor musical Paulão Sete Cordas e o produtor do DVD, Pretinho da Serrinha.