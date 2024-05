Como vão funcionar os embarques e desembarques em Canoas?

A Base Aérea de Canoas, administrada pela Força Aérea Brasileira (FAB), começou a funcionar como aeroporto comercial nesta segunda-feira, 27. A medida é emergencial e vai servir como alternativa ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que está fechado por tempo indeterminado desde o início de maio, quando as instalações térreas e a pista de pouso e decolagem ficaram alagadas com a cheia do Guaíba.

A malha emergencial terá 134 voos para o acesso ao Rio Grande do Sul por semana. Na primeira fase do plano de aviação foram anunciados 116 voos comerciais semanais. “Com mais 6 mil passageiros que nós teremos em Canoas, vamos ter condições de atender, no primeiro momento, a 30 mil passageiros por semana”, estima o ministro da Secretaria Extraordinária, Paulo Pimenta.

Como funcionará o embarque em Canoas?

A Fraport Brasil, administradora do Salgado Filho, será responsável pelas operações de embarque e desembarque no terminal de Canoas. O local temporário escolhido foi o ParkShopping Canoas, a 4 km da base aérea da cidade e os passageiros devem comparecer ao shopping pela entrada B, na Avenida Farroupilha, 4545.

No shopping há um balcão de atendimento das companhias aéreas – o recomendado é que o check-in seja feito online com antecedência. Cada passageiro pode embarcar com um item pessoal e uma bagagem de mão que podem ou não ser despachadas no aeroporto, de acordo com as regras de cada empresa.

O passageiro deve se apresentar no shopping 3h antes do voo e o processo de embarque é encerrado 1h30 antes voo.

Após passarem pelos procedimentos de embarque, os passageiros são levados à base aérea com um ônibus da empresa. Segundo informações da Fraport Brasil, o terminal temporário funciona a partir das 6h e fecha conforme a programação de decolagem do último voo do dia.

Passagens podem ser remarcadas ou reembolsadas sem custo?

Os passageiros precisem remarcar voos com destino final para o Rio Grande do Sul não terão que pagar valores adicionais para mudar a data da viagem. Além disso, o reembolso ou crédito por cancelamento de voos com o destino final alterado será total, também sem cobrança de taxas.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), não haverá custo para remarcação de voos com prazo de até um ano da data original. E a opção de reembolso do valor da passagem deve ser oferecida ao passageiro também em dinheiro, e não apenas em crédito para utilização futura.

Quais companhias aéreas operam em Canoas?

Conforme adiantado pela EXAME, Azul, Gol e Latam operam na base aérea.

Dias atrás, a Latam Brasil confirmou que vai operar voos comerciais de passageiros em Canoas, mas de forma excepcional. A partir desta segunda, a companhia vai operar um voo diário na rota Guarulhos-Canoas-Guarulhos e 5 voos semanais na rota Congonhas-Canoas-Congonhas. A Latam orienta que o passageiro fique atento às sinalizações dentro do ParkShopping Canoas e se apresente com 2 horas de antecedência do seu voo, dando preferência para o check-in automático pelo site e aplicativo da companhia.

Na Azul, a partir de 1º de junho, os voos acontecerão diariamente do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com partida às 8h15 e chegada a Canoas às 10 horas. Os voos de volta partirão às 11h30, com chegada prevista às 13h15.

A GOL também afirmou que terá voos todos os dias da semana. Um deles sai do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, rumo a Canoas, às 10h15, com aterrissagem prevista para às 12h00. Já o de de volta para São Paulo alçará voo às 13h30 na região metropolitana de Porto Alegre, com pouso previsto para às 15h10 na capital paulista. Às quartas e sábados, um voo sai de Guarulhos às 6h15 para chegar na base aérea de Canoas às 8h00; já o voo de retorno deixa o solo gaúcho às 9h30 e aterrissa em Guarulhos às 11h10, sempre às quartas e sábados.

Por que o aeroporto Salgado Filho está fechado?

O tráfego aéreo no Aeroporto Salgado Filho foi suspenso no dia 3 de maio e as atividades não devem retornar antes de setembro. A Fraport afirma que o terminal segue interditado por tempo indeerminado e que o pedido o pedido à FAB é válido até 30 de maio, podendo ser prorrogado.

Imagens aéreas feitas durante o fim de semana mostram que o terminal aéreo continua alagado por causa das fortes chuvas do início do mês, que persistem nesta semana.