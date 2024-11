Pamela Hayden, a voz de Milhouse em "Os Simpsons", se aposenta após 35 anos de dublagem Último episódio com a sua voz irá ao ar no próximo domingo

Pamela Hayden durante a festa de quarteirão do 350º episódio de "Os Simpsons" no lote da 20th Century Fox em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos (L. Cohen/WireImage for Fox Television/Getty Images)