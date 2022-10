Wanessa Camargo retorna aos palcos após dois anos e anuncia "Tour Livre"

Após dois anos longe dos palcos, a cantora Wanessa Camargo marcou seu retorno ao cenário musical do País no projeto Teatro Bradesco Acústico, uma série de shows acústicos e eletroacústicos feita em parceria com o Bradesco e a Universal Music, em conjunto com a Opus Entretenimento. A apresentação dela no programa vai ao ar nesta quinta-feira, 20, às 20h.



"Foi um tempo longo fora dos palcos, por conta da pandemia, mas também porque foi um momento em que eu precisava reorganizar a minha carreira, ver como eu quero me apresentar para as pessoas agora, qual caminho eu vou seguir. Essa volta foi muito importante", diz a artista em entrevista exclusiva à EXAME. "Esse show foi o meu 'come back', eu voltei e vou fazer coisas novas".

O show dela, feito ao lado do pai, Zezé di Camargo, marca não somente o retorno da artista mas também uma porta de entrada para um novo passo da carreira, com músicas novas e uma agenda de shows prestes a ser divulgada.

Ela conta que o retorno foi repleto de sentimentos e que o feedback do público tem sido surpreendente. "Eu estava muito nervosa, com medo das pessoas não quererem mais me ouvir cantar, porque foi um hiato mesmo, fiquei um tempo distante. E foi muito mágico, foi como se tivesse uma saudade guardada no peito, uma recepção forte de toda a história que eu construí nesses 22 anos de carreira", diz a cantora.

Momento de reflexão e novidades na carreira

Depois desse retorno aos palcos, Wanessa quer trazer algumas mudanças na carreira, principalmente em cima dos palcos. "Eu e toda a minha equipe estamos planejando uma tour, que vai durar o ano todo, a 'Tour Livre', e vai passar pelas principais capitais do País, e tenho planejado um lançamento musical bem novo de música pop e pop romântica, um trabalho autoral. É um novo momento na minha carreira mesmo, um momento de mais reflexão, mais livre", comenta.

Expandir as apresentações para a internet — em um espaço mais dedicado ao público em geral —, também está entre os planos dela. "Estamos trabalhando bastante com as redes sociais, o que é uma novidade para mim, porque eu sou da 'velha guarda'. Hoje, nesse mundo de reunião online, de música em 'Reels', eu estou na busca por esse equilíbrio das redes e do presencial", acrescenta.

Por fim, ela destaca que sentiu, após o hiato, que é possível expandir os negócios para outros formatos e novas áreas. "As pessoas querem colocar a gente em um rótulo, mas não precisa ser assim, eu quero coisas novas, quero trabalhar novos formatos. Eu entendi que, na minha carreira, não preciso me limitar a uma coisa só", afirma.

Quem é Wanessa Camargo?

Natural de Goiânia, Wanessa Camargo, de 39 anos, é cantora e compositora brasileira, filha do cantor sertanejo Zezé di Camargo. Desde os anos 2000, ela tem feito parte da cultura brasileira musical dentro do MPB, música pop e eletrônica.

De 2010 a 2014, ficou bastante reconhecida por se apresentar em boates destinadas ao público LGBTQIA+, o que a tornou em um ícone da comunidade.

Nos 22 anos de carreira, ela vendeu mais de 2 milhões de álbuns. Além disso, também recebeu alguns prêmios por suas obras autorais, como Prêmio Multishow de Música Brasileira, DJ Sound Awards e Prêmio Jovem Brasileiro.

