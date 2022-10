Grammy Latino dará NFTs exclusivos e gratuitos para o público com artes oficiais da premiação

A Academia Latina da Gravação anunciou que vai dar, de graça, tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) exclusivos criados pelo muralista mexicano Juan "Quetzal" Fuerte. Ele foi escolhido como o artista oficial da 23ª edição do Grammy Latino, uma das principais premiações da indústria musical.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 17 de novembro, em Las Vegas, Estados Unidos. Segundo informou a Academia, o trabalho de Quetzal será apresentado com destaque nos materiais do evento e com NFTs exclusivos antes e durante o evento.

Em parceria com a plataforma OneOf, a Academia apresentou a primeira coleção de NFTs ligada à premiação com uma série de drops - entregas gratuitas - celebrando a música latina através da coleção.

O primeiro NFT da série já está disponível gratuitamente no site da OneOf para os fãs do Grammy Latino. Os usuários que requisitarem o token gratuito desbloquearão airdrops de conteúdos exclusivos da edição de 2022 da premiação.

“Sou grato à Academia Latina da Gravação por me convidar para cruzarmos juntos uma nova fronteira através da criação desse mural em Morelia”, comentou Quetzal Fuerte.

Ele destaca que “a arte é alimento para a alma, seja visual ou sonora, e através dessa peça temos a oportunidade de impactar e transformar a vida daqueles que a veem aqui localmente ou em sua forma digital, plantando sementes de pensamento e emoção que, esperamos, inspirem futuros criadores".

Para a arte oficial da premiação e o mural que a acompanha, o artista mostra uma variedade de instrumentos musicais para ilustrar a experiência latina multifacetada através da justaposição de cores brilhantes e escuras.

“A Academia Latina da Gravação tem orgulho de continuar sua tradição de apoiar artistas emergentes, como Quetzal, cuja visão capta tão brilhantemente a essência de nossa 23ª edição anual do Grammy Latino”, diz Manuel Abud, presidente da Academia Latina da Gravação.

“Seus murais e NFTs gratuitos que os acompanham marcam uma série de estreias para nós na Academia Latina, à medida que fazemos a ponte entre a música e a arte visual para tornar ambos acessíveis aos fãs ao redor do mundo", destaca Abud.

Música e NFTs

O Grammy Latino não é a primeira grande premiação com integrações na Web3. No início deste ano, o MTV Video Music Awards anunciou sua mais nova categoria de prêmio de “Melhor Performance no Metaverso”.

Além disso, os gigantes da indústria da música vêm adotando rapidamente as tecnologias Web3 para atualizar seus negócios. A Sony Music apresentou um pedido de marca registrada para músicas autenticadas por NFT em 30 de agosto.

Músicos têm utilizado a tecnologia para lançar singles NFTs ou para melhorar os direitos e licenciamento de músicas. Além disso, os tokens não-fungíveis foram oficialmente reconhecidos como um formato elegível para as paradas, com músicos como a banda Muse explorando o segmento.

