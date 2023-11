Voz de Galvão Bueno retorna ao TikTok em nova funcionalidade; veja como fazer

Se você já está com saudade da voz mais icônica do esporte brasileiro, o TikTok é o seu lugar. No dia 31 de outubro, a voz do Galvão Bueno retornou a plataforma.

A partir das funções de Efeito de Voz e Texto Falado do TikTok, qualquer história poderá se transformar em uma narração estilo Galvão: os usuários poderão alterar a própria voz para gravar vídeos inspirados em momentos marcantes da carreira dele ou até mesmo contar histórias do dia a dia como se fosse a final de um campeonato. Para entrar ainda mais no espírito do ícone, vale usar algumas de suas frases memoráveis e que todos adoram repetir.

"Fiquei muito feliz, pois essa parceria com o TikTok vem de muito tempo e também faz muito sucesso! Milhões e milhões de seguidores e usuários da plataforma já criaram vídeos narrando situações do cotidiano! Eu mesmo vi vários vídeos espetaculares! E, agora, todos vão ter uma nova forma para poderem se divertir com a minha voz! Haaaja coração pra tanto recurso!", comemora Galvão Bueno.

Como usar a voz do Galvão Bueno no TikTok?

O recurso que altera a sua voz ou de quem estiver falando no vídeo original já é popular na plataforma, mas é a primeira vez que os usuários terão a voz de uma grande personalidade do futebol e automobilismo para narrar as criações. Veja o passo a passo para ativar a funcionalidade abaixo:

Depois de filmar o vídeo, pressione o botão vermelho no canto inferior direito da tela para avançar;

Toque no ícone “Voz” no menu lateral;

Aparecerão diversos efeitos de voz, selecione o do Galvão para a voz ser alterada no seu vídeo;

Clique em salvar e avançar para publicá-lo.

Caso o usuário faça o upload de um vídeo que já está no celular, deverá clicar na seta do menu lateral e então tocar no ícone de “voz”, seguindo o mesmo passo a passo para achar o efeito.

A voz de Galvão Bueno já esteve disponível no recurso "texto falado", que narra o texto adicionado ao vídeo, durante o começo deste ano e fez muito sucesso no TikTok. Para utilizar a ferramenta, basta adicionar frases no clipe e aplicar, com apenas um toque, a função de narração. Confira o passo a passo abaixo: