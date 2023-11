Subsidiária da ByteDance, PICO, ajusta estrutura organizacional

A PICO, uma empresa chinesa subsidiária da ByteDance, informou que planeja ajustar sua estrutura organizacional, na qual a equipe de sistema operacional móvel da PICO será incorporada ao escritório intermediário de P&D de produtos e arquitetura de engenharia da ByteDance. A mudança visa fortalecer as entradas intermediárias e o gerenciamento unificado de P&D de tecnologia principal de sistema operacional.

Com o ajuste organizacional da PICO, as equipes de marketing, jogos, vídeo e outras equipes terão ajustes de pessoal mais substanciais.

A PICO informou que, no futuro, continuará a otimizar a interação humano-computador e a experiência do sistema, e fortalecerá seu investimento em P&D de tecnologias-chave de longo prazo no campo de XR, como tecnologia óptica e tela de display, e explorará novas formas de hardware e tecnologias no campo de XR.

Desde 2021, depois de ser adquirida pela ByteDance por um valor de RMB 9 bilhões, a PICO desfrutou de uma onda de influência e crescimento de vendas de produtos trazida por recursos da ByteDance. A empresa informou na conferência de produtos de 2022 que as vendas do produto PICO 4 ultrapassariam 1 milhão de unidades. No entanto, neste ano, a PICO reportou vendas abaixo do esperado e também ajustou a meta de vendas para 2023.