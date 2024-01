BBB24: Novos participantes são anunciados neste domingo; confira

A TV Globo vai anunciar, neste domingo (7), durante o Fantástico, os nomes dos últimos participantes que poderão entrar no BBB24.

São 14 pessoas (7 homens e 7 mulheres) que vão disputar oito vagas na casa. Eles vão compor o chamado "Puxadinho", terceiro grupo grupo que se soma aos já conhecidos "Pipoca" e "Camarote".

Decidir quem entra na casa será tarefa tanto dos telespectadores quanto dos 18 brothers e sisters anunciados na última sexta-feira, cuja presença já está confirmada.

Os participantes anunciados há dois dias vão escolher seis pessoas do "Puxadinho" para entrar na casa e o público vai escolher outras duas pessoas do mesmo grupo, totalizando 26 pessoas no reality.

A ideia de trazer mais um grupo vem depois de duas edições de baixa audiência do programa -- mas está longe de ser a primeira vez em que a casa é dividida em mais de dois grupos.