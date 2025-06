Antes do festival, Papo João Rock realiza 2ª edição nesta terça-feira; veja como participar

A segunda edição do Papo João Rock ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de junho, a partir das 19h, em Ribeirão Preto (SP). O evento é gratuito, com acesso condicionado à inscrição prévia no site oficial do festival.

O projeto visa expandir o diálogo com o público sobre temas que vão além do entretenimento, abordando também questões relacionadas à cultura, ao comportamento e à transformação social.

A programação será dividida em três dias, cada um dedicado a um tema central, todos alinhados ao espírito do João Rock e suas novas formas de expressão.

Como participar

As inscrições para o Papo João Rock são gratuitas e podem ser realizadas pelo site oficial do festival, na seção "Papo João Rock". As vagas são limitadas de acordo com a capacidade do local.

Veja programação:

10/6 - Painel 1 | 19h - “Festivais de música como território criativo: Marcas que inspiram e conectam gerações”

Fabi Lian, Fundadora do On Stage Lab, especialista em Showbusiness

Ademir Correa, diretor de Conteúdo da Rolling Stone

Natália Garutti, Gerente executiva de Marketing da Cielo

Taciana Melo, Gerente de Marketing do Grupo Iguatemi

10/6 - Painel 2 | 20h - “Música, Lifestyle e marcas como agentes culturais”

Yas Yassine, Comunicadora e podcaster

Laís Miranda, Jornalista Steal the Look

Thaylise Pivato, Atriz e produtora e conteúdo

Bruna Reti, Diretora de negócios da Atenas.ag, projetos culturais do grupo HNK

Tássia Reis, Cantora, compositora e empreendedora criativa.

Pocket Show | 21h - Tássia Reis

11/6 - Painel 1 | 19h - “Música com propósito: Sustentabilidade, diversidade e futuro dos festivais”

Juli Baldi, Pesquisadora e fundadora do Mapa dos Festivais.

André Carvalhal, Criador e especialista em marcas com propósito.

Patrícia Chaim, Gerente de Promoção e Patrocínio do BB.

Laura Leal, Diretora de Engajamento do Greenpeace Brasil.

11/6 - Painel 2 | 20h - “Black Money: Empreender é resistir e transformar”

Diego Francisco, Jornalista e mestre em Relações Étnico-Raciais, fundador do @afropai, atuou na Farm Brasil.

Pedro Batalha (Dendezeiro), CEO e Diretor Criativo da marca Dendezeiro com foco em ancestralidade e cultura.

Sára Zarâ, Ativista e comunicadora que fomenta transformação social.

Dada Yute, Cantor e compositor.

Pocket Show | 21h - Dada Yute

12/6 - Painel 1 | 19h - “Música & Moda: Construção de moodboard e identidade visual”

Mari Moon, Comunicadora que atravessa gerações misturando cultura pop, autenticidade e afeto.

Mariah Rovery, Designer com estilo autoral, CEO e Diretora Criativa da @mariahroveryjewelry e @flex.etc.

Thalícia Bozza, Cantora, Diretora Criativa @ref.mov e CEO @acervodasprimas.

12/6 - Painel 2 | 20h - “Música e moda como expressão de estilo e lifestyle”

Luiza Brasil, Jornalista de moda e comunicadora, colunista da Vogue, autora do livro Caixa Preta e CEO do @mequelab.

Martchela, Comunicadora, criadora e diretora do Lambisgóia Cast

Bianca Venturotti, Estratégia de comunicação e mkt de marcas como Boca Rosa e Shark Tank.

Pocket show | 21h - Thalícia Bozza

Quando será o João Rock 2025?

A 22ª edição do festival João Rock acontecerá em 14 de junho no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto.

Confira o line-up completo e a organização dos palcos do João Rock

Palco João Rock:

Natiruts

Planet Hemp

BaianaSystem

Marcelo Falcão

Nando Reis

Barão Vermelho

Rael convida FBC e Rincon Sapiência

Cidade Negra

Maneva.

Palco Brasil – Edição Baile da Black Music

Seu Jorge

Sandra de Sá

Farofa Carioca recebe Paula Lima e Hyldon

Baile do Simonal

Tony Tornado e Banda do Síndico

Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé.

Palco Aquarela

Vanessa da Mata

Carol Biazin

Ana Cañas

Zélia Duncan com participação especial de Paulinho Moska

Melly com participação especial de Sued Nunes

Palco Fortalecendo A Cena