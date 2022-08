Última superlua do ano ocorre hoje; saiba horário e detalhes

Para quem gosta de observar a lua, vai aí um anúncio importante: a superlua que ocorre hoje, 11, é a última do ano. Visível de todo o Brasil a olho nu, o satélite natural da Terra estará mais brilhante que o comum graças ao "perigeu", ponto mais próximo do planeta.

De acordo com a NASA, esta será a terceira (e última) superlua do ano, conhecida como "Superlua de esturjão". O nome faz referência à época do ano na qual o peixe é encontrado nos Grandes Lagos norte-americanos, especialmente no Canadá e Estados Unidos.

"Como não podemos ver superluas novas (exceto quando a Lua passa na frente do Sol e causa um eclipse), o que chama a atenção do público são as superluas cheias, pois são as maiores e mais brilhantes luas cheias do ano", explica a NASA em nota oficial.

Que horas a ocorre a Superlua?

O fenômeno poderá ser visto em seu ápice a partir das 22h36, no horário de Brasília. Vale destacar que, quando atinge o ponto de maior proximidade da Terra, a Lua chega a aparecer até 17% maior e 30% mais brilhante.

Espera-se, hoje, marés mais altas também.

Calendário astronômico de agosto

E além da observação do satélite, também será possível — a depender das condições climáticas — ver alguns outros eventos no céu de agosto, como a chuva de meteoros Perseidas, Kappa-Cignídeos e algumas conjunções de planetas com a Lua.

Veja abaixo os próximos eventos:

11/08: última Superlua do ano;

última Superlua do ano; 12 e 13/08: Pico da chuva de meteoros Perseidas;

Pico da chuva de meteoros Perseidas; 14/08: Saturno em oposição;

Saturno em oposição; 15/08 : Conjunção entre Júpiter e Lua ;

: Conjunção entre e ; 18/08: Pico máximo da chuva de meteoros Kappa-Cignídeos;

Pico máximo da chuva de meteoros Kappa-Cignídeos; 19/08: Conjunção entre Marte e Lua;

Conjunção entre Marte e Lua; 25/08: Conjunção entre Vênus e Lua;

Conjunção entre e Lua; 29/08: Conjunção entre Me r cúrio e Lua

