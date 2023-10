Trilha dos Apalaches: entenda o que é o percurso homenageado em doodle pelo Google

Nesta segunda-feira, 2, o Google escolheu a Trilha dos Apalaches, nos Estados Unidos, para compor o Doodle, animação que figura na barra de pesquisa. O percurso, conhecido como Trilha Cênica Nacional, atravessa 14 dos 50 estados do país.

Construída em 1937, a Trilha dos Apalaches definitivamente não é para amadores. Para percorrer seus cerca de 3.500 km à pé, é necessário um bom condicionamento físico, conhecimento do local, suprimentos e equipamentos de segurança. O trajeto completo leva cerca de cinco a sete meses para ser atravessado e cerca de 3 mil pessoas atravessam a trilha completa por ano.

Para conhecer o percurso, no entanto, não é necessário atravessá-lo por inteiro. Mais de 3 milhões de pessoas visitam a Trilha dos Apalaches anualmente, mas não completam o trajeto, em especial porque a travessia já é famosa por deixar aventureiros pelo caminho, além de ser cenário de alguns dos assassinatos mais violentos do país. Cerca de 13 pessoas foram assassinadas por lá desde sua inauguração.

Como explorar o Doodle do Google?

No Doodle, é possível ver um livrinho com curiosidades e informações de trechos da trilha. Basta acessar a página principal do buscador e clicar na animação. Por lá, as setas trazem ilustrações exclusivas do percurso e curiosidades, escritas em português.

O Doodle de hoje pode ser visto pelo computador ou via smartphone, tanto Android quanto iOS.

Tradições da Trilha dos Apalaches

Mais do que ser um trajeto grandioso, a Trilha dos Apalaches também é reconhecida por suas tradições. Quem somente visita o local, por exemplo, deve deixar mensagens nos livros de visita dos acampamentos. Já para quem se aventura a completar todo o percurso tem ainda mais tarefas a cumprir, como receber um "nome de trilha" de seus colegas e acompanhantes, cumprimentar todos que encontrar no caminho e, até a metade do caminho, tomar meio litro de sorvete.

Vale destacar que o local muito respeitado pelos visitantes: é proibido jogar qualquer tipo de lixo na trilha, sendo recomendado deixá-la do mesmo jeito em que a encontrou, para preservar as mais de 2 mil espécies de plantas e animais raras e ameaçadas de extinção. Todo o percurso tem paisagens naturais belíssimas, que já se tornaram até cartão postal de algumas áreas dos Estados Unidos.

Onde fica a Trilha dos Apalaches?

A trilha percorre 14 dos 50 estados dos Estados Unidos. São eles: Carolina do Norte, Connecticut, Geórgia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nova Jersey, Pensilvânia, Tennessee, Vermont, Virgínia e West Virgínia.

O início da trilha fica na Springer Mountain no Estado da Geórgia, e termina no Katahdin Mountain, no Estado do Maine.