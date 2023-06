The Witcher: 3ª temporada estreia hoje na Netflix; saiba o que esperar

A terceira temporada de The Witcher chega à Netflix nesta quinta-feira, 29. Em 2023, a série será dividida em dois lançamentos: o primeiro hoje e o segundo em julho, no dia 27. Serão, ao todo, oito episódios — cinco divulgados nesta quinta-feira e três no mês que vem.

Esta será a última temporada em que Henry Cavill interpretará Geralt. A partir do quarto ano, o elenco contará com Liam Hemsworth como protagonista. O título, baseado na saga de livros de mesmo nome, do escritor Andrzej Sapkowski, é um dos mais populares da Netflix, e também um dos mais caros: são cerca de US$ 10 milhões por episódio, segundo o The Hollywoord Reporter.

Veja o trailer da terceira temporada de The Witcher

O que esperar da 3ª temporada de The Witcher?

Os novos episódios abordam o treinamento de Ciri (Freya Allan), tanto físico quanto mágico, em fuga de uma guerra entre elfos e humanos. Geralt (Henry Cavill) e Yennefer (Anya Chalotra) protegem a "Criança Surpresa", que tem nas mãos o poder de mudar o destino do mundo.

Fugindo de elfos, do império de Nilfgard e de monstros, Yennefer leva Ciri para Aretuza para ensiná-la mais sobre seus dons mágicos - e colocá-los sob controle.

A terceira temporada também contará com novos personagens, Rience, interpretado por Sam Woolf (Humans), Gallatin por Robbie Amell (The Babysitter), Milva por Meng’er Zhang (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Mistle por Christelle Elwin (Firecracker) e Príncipe Radovid por Hugh Skinner (Fleabag).

Quando estreia The Witcher?

A terceira temporada de The Witcher estreia nesta quinta-feira, 29, a partir das 5h da manhã. A série terá os primeiros cinco episódios divulgados, e depois, no dia 27 de julho, os três últimos.

Quem será o novo Geralt?

Após a saída de Henry Cavill, o novo Geralt será Liam Hemsworth.

Quando sai a parte 2 da 3ª temporada de The Witcher?

A série terá os primeiros cinco episódios divulgados nesta quinta-feira, 29, e depois, no dia 27 de julho, os três últimos.

Por que Henry Cavill saiu de The Witcher?

Em 31 de outubro do ano passado, Henry Cavill e a própria Netflix anunciaram a saída do ator da série. No Instagram, ele destacou que estava empolgado pela entrada de Liam no roteiro, mas não destacou o motivo para deixar o seriado.

"Minha jornada como Geralt de Rivia foi cheia de monstros e aventuras, e eu vou pendurar meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth vai assumir o manto do Lobo Branco", escreveu Cavill via Instagram. "Como acontece com os maiores personagens literários, eu passo o bastão com reverência pelo tempo que passei vivendo Geralt, e com entusiasmo para ver a versão de Liam para esse homem fascinante e cheio de nuances".

O motivo real por trás da saída de Cavill segundo o Deadline, foi, a princípio, por conflito de agendas. No entanto, o ator já havia mostrado grande insatisfação com o roteiro de The Witcher e o rumo que a série estava levando - Cavill é um grande fã do trabalho de Andrzej Sapkowski e, de acordo com boatos internos da plataforma de streaming, ele não concordou com várias das alterações feitas na adaptação.

