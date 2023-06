Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia da quarta e última temporada da série "Jack Ryan". Já na Apple TV+, estreia da série "Sequestro no Ar", protagonizada e com produção executiva do ator Idris Elba.

Sequestro no Ar (Apple TV+)

"Sequestro no Ar" é um suspense de grande tensão que narra, em tempo real, uma viagem até Londres em um avião sequestrado. Durante o voo de sete horas, as autoridades procuram respostas. Elba é o protagonista de "Sam Nelson", um negociador de sucesso no mundo empresarial que precisa usar toda a sua habilidade para tentar salvar a vida dos passageiros - mas a sua estratégia de alto risco pode ser a sua ruína. Panjabi interpreta "Zahra Gahfoor", uma agente antiterrorista que está no solo quando o avião é desviado e que se torna parte da investigação. A nova série de suspense tem sete episódios e é protagonizada e com produção executiva do ator Idris Elba.

Jack Ryan (Prime Video)

Os novos episódios da quarta e última temporada mostram o protagonista em sua missão mais perigosa: enfrentar um inimigo que é, ao mesmo tempo, estrangeiro e local. Como novo vice-diretor interino da CIA, Jack Ryan tem a tarefa de descobrir um esquema de corrupção interna e, ao fazê-lo, encontra uma série de operações secretas suspeitas que podem expor a vulnerabilidade do país. Enquanto ele e sua equipe investigam o quão profunda é a corrupção, descobrem uma realidade muito pior - a interação de um cartel de drogas com uma organização terrorista - que revela uma conspiração muito mais próxima de casa e testa a crença de nosso herói no sistema que ele sempre defendeu e lutou para proteger.

Cabaré Eldorado: O Alvo dos Nazistas (Netflix)

Na Berlim do final da gloriosa década de 1920, o Cabaré Eldorado é uma lenda: uma boate decadente e hedonista em que gays, lésbicas e pessoas trans se divertem na companhia de integrantes da elite. Todos se deixam levar pela música animada dos Weintraub Syncopators, inebriados em uma atmosfera de perfume, maquiagem e suor. Só que o Eldorado também é um espaço de contradições, onde alguns frequentadores abertamente gays usam uniformes nazistas.

É nesse cenário que os heróis dessa história extraordinária se cruzam para formar o primeiro movimento LGBT da história. "Cabaré Eldorado: O Alvo dos Nazistas" mostra de forma inédita como a formação identitária deles estava entrelaçada com a conturbada relação dos nazistas com a homossexualidade dentro do próprio grupo. Intercalando biografias, imagens de arquivo, depoimentos de historiadores renomados e de pessoas e familiares da última geração de testemunhas oculares, o documentário traz ainda reconstituições primorosamente precisas.

The Witcher (Netflix)

Enquanto monarcas, magos e monstros do Continente disputam para ver quem vai capturá-la, Geralt foge com Ciri, determinado a proteger a integrante da família que acabou de reencontrar. Responsável pelo treinamento mágico de Ciri, Yennefer os leva à segurança da fortaleza de Aretusa, onde esperam saber mais sobre os poderes inexplorados da garota. Porém, eles descobrem que entraram em um campo de batalha tomado pela corrupção política, traição e magia profana. Este grupo precisa enfrentar tudo isso, sob pena de perderem uns ao outros para sempre.

Laços Maternos (Netflix)

Para salvar a vida do pai, uma mulher aceita ser barriga de aluguel de uma poderosa família mexicana. Porém, após o parto, ela recebe um bebê com deficiência física no hospital. Agora, anos mais tarde, ela volta a encarar essa história em busca da verdade.